 学习领会法律实质内涵 《网络安全法》宣传大会在京召开

此次《网络安全法》宣传大会的召开，为信息安全行业从业者学好用好《中华人民共和国网络安全法》提供一个广泛交流的平台，为提高和促进信息安全行业法治化水平、构筑国家信息安全保障体系、切实维护国家网络安全提供更好的舆论环境。

2016年12月27日，由中央网信办网络安全协调局指导，中国信息安全测评中心主办，中国信息产业商会信息安全产业分会、《中国信息安全》杂志社、互联网实验室承办的“信息安全行业《网络安全法》宣传大会”在北京召开。

《中华人民共和国网络安全法》于2016年11月7日，由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议表决通过，自2017年6月1日起正式实施。从2015年6月首次审议，到2016年11月最终通过，《中华人民共和国网络安全法》经历3次审议，整个过程一直备受国内外各方广泛关注。

中央网信办网络安全协调局副处长唐鑫

《中华人民共和国网络安全法》更是在信息安全行业产生强烈反响，从一审到三审，信息安全行业进行了广泛且频繁的讨论，提出了许多建设性意见。安全法通过以后，国内国外的信息和网络安全厂商和网络运营商围绕本法的实施和操作讨论依然热烈，各种观点激烈碰撞。如何学习领会法律实质内涵，如何规范业务，亟需统一思想和认识。参加本次大会的信息安全行业代表具有广泛的代表性，其中不乏重量级的单位，包括国内中国联通、中国电信等电信运营商，华为、联想等IT厂商，阿里巴巴等互联网公司，启明星辰、天融信、360等安全企业，以及国外企业微软、IBM、惠普、苹果、戴尔、英特尔、耐克等。

公安部网络安全保卫局总工郭启全

《中华人民共和国网络安全法》的颁布实施，是我国网络空间法治建设的重要里程碑事件。作为我国第一部网络安全的基础性法律，《中华人民共和国网络安全法》为互联网在法治轨道上健康运行提供了重要法律保障。

中国信息安全测评中心主任朱胜涛

自颁布到实施的半年时间，与《中华人民共和国网络安全法》相配套的规章制度、配套的法规细则、相关措施等将陆续完善，这将对我国网络空间治理和网络安全各项工作产生重大影响。网络安全法的宣贯工作也将是今后一段时间安全工作的重点。

中国网络信息安全研究院副院长左晓栋

本次大会由中国信息安全杂志社社长江常青主持，中央网信办领导、中国信息安全测评中心领导在会上致辞，与会专家围绕《中华人民共和国网络安全法》的重点内容进行解读，就网络安全法与网络信息安全的关系、打造友好型网络生态环境、如何正确学习领会网络安全法等内容发表了主题演讲。来自信息安全行业的政府、高校、企业、媒体等代表200多人参加大会。

中国行政体制改革研究会副会长、国家行政学院教授汪玉凯

据悉，此次《网络安全法》宣传大会的召开，是为响应中央网信办深入学习、大力宣传《中华人民共和国网络安全法》的号召，为信息安全行业从业者学好用好《中华人民共和国网络安全法》提供一个广泛交流的平台，为提高和促进信息安全行业法治化水平、构筑国家信息安全保障体系、切实维护国家网络安全提供更好的舆论环境。

《中国信息安全》杂志副社长秦安