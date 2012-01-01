Riverbed为用户优化网络效能并保护数据安全

Riverbed SteelFusion帮助Hilson Moran实现集中IT和数据管理，提升网络效能达80％。

北京Riverbed科技公司日前宣布，在英国和中东地区设有多个办公机构的多学科工程咨询公司Hilson Moran正在使用Riverbed SteelFusion作为保护公司数据安全的首选方案，令分布式企业的IT更加灵活，并降低公司在全球的网络成本。

Hilson Moran是一家为客户规划、设计、管理和经营建筑资产的工程顾问公司。其在英国和中东地区拥有250余名员工。Hilson Moran曾为建筑行业最著名的项目提供过服务。其中包括为2012年伦敦奥运村提供建筑服务，以及为阿布扎比海岸拥有5万居民的社区提供总体规划。

Hilson Moran的IT主管Lee Beckford说道：“业务需要IT提供解决方案，从而使我们的工程师无论身处何地都能有效完成工作。我们最重要的资产之一就是我们的数据和知识产权。保护数据，使之既能随时访问又能确保安全才是头等大事。”

Beckford有一个十年计划，目的是实现企业的IT转型。该计划有三个阶段，最终目标是将一切都迁移至云端。Beckford表示：“第一阶段是将我们的IT基础设施集中在伦敦办公室。我们想把IT从分支机构中分离出来。”在每个远程办公地点，Hilson Moran都部署了软件定义分支机构解决方案，即Riverbed SteelFusion，其为分布式企业提供空前的数据安全性、业务连续性、IT敏捷性和终端用户生产效率。SteelFusion使Hilson Moran能够将传统计算，存储和备份基础设施从远程办公室移除并集中至主数据中心。所有备份均由伦敦办公室完成，并将服务集中到英国，在实现更多运维控制的同时，降低复杂性，提高数据安全性。

将Riverbed SteelHead技术嵌入SteelFusion分支机构平台内，可以优化广域网（WAN），加速应用交付并减少带宽使用。此外，Riverbed SteelHead Mobile还为外出办公的员工提供了优化服务，确保他们随时随地保持同样水准的办公效率。

Beckford说道：“由于Riverbed解决方案的支持，我们十年计划的第一阶段现已完成。借助Riverbed SteelFusion，Hilson Moran的IT基础设施现已集中至伦敦总部。Riverbed解决方案对成本，文化和士气都产生了积极影响。”

根据Hilson Moran公司的反馈，SteelFusion已经为企业带来了诸多积极影响：

提高网络效能达80%

仅花费一小部分预算，就强化了数据安全与备份

通过强化对分支机构的支持力度减轻IT团队压力，节省时间以支持新项目

鼓励更多协作与远程办公

Beckford最后表示：“我们亲眼看着位于更偏远地区的工作环境，成为一个无纸化办公室，并更多地利用云。在Riverbed的支持下，我们十年战略的第一阶段顺利完成，这为我们继续执行下一步战略提供了一个绝佳的平台。”