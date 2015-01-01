Radware推出面向Amazon Web Services和Azure托管应用的DDoS防护措施

Radware全新的全面管理服务扩展了云服务套件，可以为公有云提供商AWS和Azure提供完整的网络和应用层DDoS防护措施

日前，全球领先的网络安全和应用交付解决方案提供商Radware®(NASDAQ: RDWR)公司通过推出业界首个全面管理DDoS防护服务扩展了云服务产品系列，该服务可以跨数据中心与Amazon Web Services (AWS)和Azure等公有云环境提供完整统一的防护措施。现在，该服务可用于托管在AWS中的应用，并将于2017年第二季度用于托管在Azure中的应用。

Radware全新的云端DDoS服务为将应用托管在本地和公有云环境中的企业提供了可以实现一致安全策略和单一虚拟管理平台的统一的DDoS防护措施。这包括一个紧急响应团队和中心、一个统一的Web安全入口、单一报表工具以及跨本地和云端防护措施的单一DDoS防护技术。

现有的面向公有云托管应用的DDoS防护服务的防护措施水平有限，这些服务关注的是网络层DDoS攻击，缺乏应用层攻击和基于SSL的DDoS攻击防护措施。Radware解决方案更进一步，可以防御更动态复杂的应用层和SSL DDoS攻击，提供广泛的攻击覆盖范围和相当高的防护精度。这也意味着企业将不再承担隐藏的流量成本，也无需在攻击流量到达云中的应用之前为之付出代价。

Radware以永远在线或按需两种方式提供服务。在永远在线的云端DDoS防护服务中，应用流量会持续通过可提供实时攻击检测和缓解的Radware云清洗中心发送。按需云端DDoS防护服务包括应用的远程监控、DDoS攻击的自动检测、对客户的主动预警，一旦检测到攻击就自动转发至Radware云清洗中心，进行实时缓解。

Radware云服务副总裁Haim Zelikovsky表示：“由于越来越多的企业选择混合云环境，交付基础架构也越来越复杂，因此这些企业需要可以跨本地和云端的安全解决方案。Radware的DDoS防护服务解决了混合环境的复杂性，可以确保数据中心和托管在公有云中的应用免受一系列DDoS攻击的侵扰。通过单一虚拟管理平台，无论应用存储在何处，企业都可以监控并缓解威胁。”

Radware解决方案拥有固定成本。定价模式建立在合法流量之上，包括无限制的攻击流量容量。通过避开那些因需要缓解的攻击流量水平不同而不可预知的定价模式，Radware解决方案减少了企业花费在云端的费用，可以提供更大价值。

Radware云端DDoS防护产品包括：

•最广泛的攻击覆盖，包括应用层和基于SSL的DDoS攻击防护：Radware为AWS和Azure客户提供了当前市场上最先进的攻击检测和缓解功能，可以充分保护其应用免遭所有DDoS攻击的侵扰。

•最高防护精度的实时缓解：Radware是唯一可以提供基于行为分析的旁路云DDoS防护措施的服务提供商，可以精确检测L3-L7层DDoS攻击，并自动生成攻击特征码，以便进行缓解。

•和平时期不会增加延迟：一检测到攻击，按需云端DDoS防护措施就能够转发流量，进行缓解。这为企业提供了和平时期的零延迟，同时还能提供自动检测和缓解功能。

•没有更多的隐藏流量成本：保护应用免遭应用层攻击和基于SSL的洪水攻击就意味着企业无需在攻击流量达到应用之前为之付出代价。