2017 CSS大会，途隆云携手腾讯云共建DDoS防护联盟

8月16日上午的2017 CSS大数据与云安全会议现场，途隆云CEO张晓兵与腾讯云副总裁黎巍、唯一网络董事长王宇杰、厦门帝恩思总经理许渊培以及睿伟（中国区）总经理赵军一起按下激光手印，共同启动DDoS防护联盟成立仪式。

2017年8月15-16日，第三届中国互联网安全领袖峰会（Cyber Security Summit 2017，简称CSS 2017）在北京国家会议中心开幕，作为全球规模最大的互联网产业安全交流盛会，CSS 2017 以“安全新秩序，连接新机遇”为大会主题，携手500多家顶尖企业以及众多全球顶尖安全专家，多维度探讨当前网络空间威胁态势以及安全体系的搭建，分享时下前沿安全技术与研究成果，共议新秩序下的互联网安全之道。

8月16日上午的2017 CSS大数据与云安全会议现场，途隆云CEO张晓兵与腾讯云副总裁黎巍、唯一网络董事长王宇杰、厦门帝恩思总经理许渊培以及睿伟（中国区）总经理赵军一起按下激光手印，共同启动DDoS防护联盟成立仪式，宣布在DDoS防御、大数据及态势感知、协同防护、黑产打击方面展开协作，共建安全网络空间。

此次DDoS防护联盟的成立，体现了产业界精诚合作共同抗击网络攻击的决心。途隆云将在T级网络威胁、网络空间净化与协同联动等方面，与腾讯云进行深度合作，为腾讯云数十万家用户提供安全、可靠的云防护能力。

近五年，网络安全威胁不断更新和演进，在新的网络攻击态势下，超大规模流量攻击日渐凸显。据《2016年中国互联网安全报告》显示的数据，全球网络共遭到DDoS攻击达2700万次，被攻击网站数量多达77万个，直接经济损失达178.5亿；而在刚刚过半的2017年，全球用户接连遭遇名为“WannaCry” 的勒索病毒、“EternalBlue”（永恒之蓝）、“暗云Ⅲ”等病毒引发的大规模网络攻击事件。

身为云计算安全领域的领航者，途隆云凭借10年攻防经验，以及强大的自身资源和技术优势，已拥有国内第一、国际领先的单点2.3T bps 的DDoS防御能力，已帮助诸多政企客户成功抵御巨流攻击。如2017年6月上旬的“暗云Ⅲ”风暴，途隆云成功抵御连续10小时900G的海量攻击，作为重灾区的游戏行业在此次攻击中影响明显，而在途隆云平台上所有用户均安然无恙，业务未受任何影响。

途隆云将以业内第一的单点抗DDoS防护能力，持续为联盟提供有力支持，实现组织成员之间的共享和互赢，与友商一起为广大政府和企业用户带来云上的安全感。

开放、共享、合作，已成为数字时代网络安全产业的共识，途隆云愿携手有能力、有责任、有担当的各领域合作伙伴，共同建设全产业协同联动的云安全防护体系，打造并运营大数据安全产业链条，积极构筑云安全的产业生态。