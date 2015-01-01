亚信安全中标上海中运量公交系统 立体防御护航智能交通

近日，云与大数据安全的技术领导者亚信安全宣布中标上海延安路中运量交通，将通过服务器深度安全防护系统Deep Security、亚信安全防毒墙网络版OfficeScan系列产品打造立体式安全防护系统，为中运量公交系统提供从终端到数据中心的全体系安全防护。

近日，云与大数据安全的技术领导者亚信安全宣布中标上海延安路中运量交通，将通过服务器深度安全防护系统Deep Security、亚信安全防毒墙网络版OfficeScan系列产品打造立体式安全防护系统，为中运量公交系统提供从终端到数据中心的全体系安全防护。

2017年春节长假期间，历时一年多建设的上海延安路中运量公交在市民的热切期盼中上线运行。作为“换代升级”的地面公共交通系统，中运量公交系统( Medium-Capacity Transit System ) 是介于大运量轨道交通和小运量常规公交之间的运输方式，对乘客有着更高的吸引力，也正是目前上海比较欠缺的公共交通系统。近两年，上海两条中运量公交线路进入运营阶段，上海还计划投入更多的公交线路，缓解公共交通出行压力。

与此同时，中运量公交系统面临的安全威胁却让上海市交通部门倍感压力。不同于普通行业，交通领域的信息安全问题以其涉及要害、责任重大更加受到行业的重视。其中，延安路中运量公交系统沿线58个路口都将依靠专用信号灯及智能系统，每个站点都有来车时间预告显示屏并且配有广播系统，同时站台内的高处位置还有监控探头。这些联网设备一旦被恶意控制，不仅可能带来交通混乱，甚至还会给民众的人身安全以及社会秩序带来严重威胁。

针对中运量公交系统复杂体系架构以及未来智慧交通、智慧城市扩展能力的需求，亚信安全为其选用了模块化的亚信安全服务器深度安全防护系统Deep Security、亚信安全防毒墙网络版OfficeScan系列产品，通过可选的Deep Security 控制台、客户端防病毒模块以及OfficeScan防毒墙网络版-客户机与服务器防护产品，在保障中运量公交系统数据中心、分布式终端等信息系统安全的同时，降低系统的投入成本，深得中运量公交系统的赞赏。

亚信安全服务器深度安全防护系统Deep Security与中运量公交系统数据中心的虚拟化环境实现了最佳适配，在避免多台虚拟同时扫描带来的“防毒风暴”的同时，保护中运量公交系统的数据中心和云平台免遭数据泄露和业务中断，提高安全运营能力。同时，亚信安全防毒墙网络版OfficeScan则为中运量公交系统提供了完整的终端安全解决方案，其针对未来新型威胁构建的体系结构非常灵活，帮助上海交通管理部门自行定制适合的终端防护，以保护所有机密数据的安全、实施安全策略并确保符合数据隐私合规。