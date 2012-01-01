 补天白帽大会：安全爱好者和创业公司需要情怀

近日，2017补天白帽大会在深圳举行，近千名来自全球多个知名安全平台、白帽子、安全爱好者和企业SRC负责人参加了会议。来自四叶草安全的杨静在会上分享了公司的创业故事，称情怀支撑着四叶草这样的安全创业企业不断前行。

近日，2017补天白帽大会在深圳举行，近千名来自全球多个知名安全平台、白帽子、安全爱好者和企业SRC负责人参加了会议。来自四叶草安全的杨静在会上分享了公司的创业故事，称情怀支撑着四叶草这样的安全创业企业不断前行。

四叶草是一家安全创业公司，以安全服务为基础，自主研发安全产品，成立于2012年，2015年拿到了Pre-A轮融资。在会上杨静分享了两个充满情怀的创业故事。

四叶草安全 杨静

第一个故事的主角是陕西一所学校的一位男生，在大二的时候就开始关注到四叶草，为进入公司，在大学期间花了两年时间专门进行了技术和技能积累和提升。毕业后没有预约直接来到四叶草，找一群技术大牛交流并顺利通过面试，在这位大学生的眼中，四叶草是他成长中个人前行的指路灯。一个创业公司能力吸引大学生并成为他成长的指引，杨静认为这是一种情怀，是一个安全技术安好者对于安全的情怀。而第二个故事的主角则是四叶草的老板，老板的办公室是整栋楼亮灯时间最长的，经常加班到很晚甚至是通宵，所以办公室有一张单人床。

杨静称，情怀支撑着四叶草这样的安全创业公司，让他们全情投入，不断前行。