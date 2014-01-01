HanSight瀚思董昕：安全3.0时代已至，大数据安全分析成行业新宠

3月28日，2017大数据产业峰会于北京国际会议中心拉开帷幕。大会由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院和中国通信标准化协会主办，为期两天。大会发布了大数据产业地图（2017），HanSight瀚思凭借大数据安全分析平台HanSight Enterprise被收录其中

3月28日，2017大数据产业峰会于北京国际会议中心拉开帷幕。大会由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院和中国通信标准化协会主办，为期两天。大会发布了大数据产业地图（2017），HanSight瀚思凭借大数据安全分析平台HanSight Enterprise被收录其中，同时，HanSight瀚思联合创始人兼COO董昕作为受邀嘉宾参加会议，并在《大数据投融资》分论坛中发表演讲。

HanSight瀚思入选大会发布的大数据产业地图（2017）

董昕先生在其《安全3.0——当安全遇到大数据》演讲中，为在场的大数据行业投资专家和大数据资深从业者剖析了国内外信息安全行业现状和发展趋势，并依据多家权威机构的最新调研数据指出：大数据技术与安全的结合将成为信息安全发展的风向标，此外，董昕还分享了瀚思在大数据安全分析领域的实践成果和经验。

据Cybersecurity Ventures相关调查表明，到2025年，网络安全全球预算将达10,000亿美元，其中，美国政府的网络安全预算增幅将达35%，从140亿美元增涨到190亿美元。“事实上，在美国大幅增加网络安全年度预算的同时，中国也正在跟随美国的路径快速复制。”董昕表示。

随着中国网络安全标准的逐步健全，本土安全品牌在政策的驱使下得到了大力扶持，预计未来5年我国网络安全行业的市场规模将进入爆发式增长，到2020年网络安全行业市场规模将达到1,024亿元。

在云计算、物联网强势崛起的当下，企业中的设备数量不断增加，网络结构愈发复杂，导致传统网络边界逐渐消失，应用程序和数据暴露在日益未知、愈发复杂的网络安全威胁面前，以 APT、金融欺诈为代表的安全威胁正在给企业组织造成难以计数的损失，而传统的被动安全策略对此却束手无策，以全量数据分析、安全智能为核心的安全 3.0时代已经到来。

“权威数据显示，传统安全市场萎缩趋势明显，每年17%的负增长，下一代安全市场将迎来高速成长，年复合增长率将达到30%。”董昕还说，“以防火墙、IDS/IPS、AV、DLP为代表的单纯防御策略已不再有效，未来企业安全预算将会向侦测、响应与预测倾斜，这已经成为全球安全行业的一个不争事实。”

另外，Gartner在2014年就曾指出，到2020年，60%的企业信息安全预算将会分配在快速检测和响应上，而这其中，大数据安全分析将会是极为重要的技术支撑，2016年全球将有25%的大型企业开始部署大数据安全分析。

HanSight瀚思作为国内首支将大数据分析与信息安全相结合的团队，自2014年成立之初，一直致力于用大数据分析解决信息安全问题，专注于收集与分析海量安全数据（日志、安全事件、网络流量、安全情报），将机器学习、算法大规模应用于安全分析，同时兼顾传统私有部署与云部署，帮助企业组织安全策略由被动防御向主动智能转型，有效抵御高级外部攻击和持续内部威胁。

目前，瀚思已打造出整套基于大数据的信息安全产品，通过以新一代安全架构核心平台——HanSight Enterprise产品为核心的各个产品相互配合、补充，形成完整的信息分析的平台。HanSight Enterprise是基于大数据技术、机器学习和模式识别为基础开发的一套处理海量安全数据分析难题的系统解决方案，可以有效帮助企业组织侦测并处理外部的网络攻击事件、内部用户/网络/应用的异常行为（UBA）、态势感知和反欺诈等棘手安全问题。

瀚思产品已成功应用于数十家金融、电信、政府客户，值得一提的是，HanSightEnterprise已为某大型股份制银行连续服务三年。不仅如此，瀚思还与公安部、华为、百度等知名企业组织达成战略合作。在资本层面，瀚思已先后受到全球最顶尖的VC、A股上市公司以及国资投资人的青睐。

演讲最后，董昕强调：“以大数据技术为核心的时代已经到来，依托先进的理念和强大的技术实力，瀚思有信心打造出服务于更多核心领域的大数据产品，不仅限于安全，助力更多企业组织在未来的发展中立于于不败之地。”