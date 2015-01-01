世界备份日——如果您丢失了所有文件

如果您丢失了所有文件，会怎么做？3 月 31 日是世界备份日，是一年一度提醒人们防止数据因恶意软件、硬件故障和人为失误等原因遭受损失的日子。

如果您丢失了所有文件，会怎么做？

3 月 31 日是世界备份日，是一年一度提醒人们防止数据因恶意软件、硬件故障和人为失误等原因遭受损失的日子。

备份疏忽

一个非常简单却常被忽视的事实是：数据丢失可以是件毫不费力、费时的事情，与此同时，当事人还可能对数据的丢失或无法访问毫不知情。虽然数据很重要，但很多公司都没有全面的备份战略。这可以归因于一系列人为因素：

• 抱着侥幸心理，认为灾难性事件“永远不会临到我头上”

• 不注意恢复时间目标与恢复点目标

• 自信于将单独的现场关键数据副本作为完整的备份方法

• 未对备份系统进行“灾难演习”及其他测试

• 备份战略不完整，无法保护操作系统、SaaS数据和其他关键任务数据

• 认为数据备份没有安全和其他技术或IT计划重要

以上任何一点备份疏忽都可能导致令人不快的后果，而如果同时具备以上多个因素，则可能给公司带来重大损失。如果您的公司存在以上任意一项因素，都应该立即进行纠正。

世界备份日能够为您提供什么帮助

即便是那些已经建立了全面的备份和数据保护策略的公司，如果并未对其计划进行部署和全面测试，其备份系统也仍然是脆弱的。虽然大多数人都知道每天都应该是备份日，而一年一度的世界备份日则能够帮助我们就这一话题开展一些讨论。如果您在沟通数据备份重要性方面需要一些帮助，可以访问世界备份日的网站

梭子鱼能够为您提供什么帮助

世界备份日将数据备份看做您存储在“安全地带”的“所有重要文件的第二份副本”，而梭子鱼则从数据保护角度来看待数据备份。完整的安全解决方案拥有多层防护，包括最新、全面且可访问的数据备份。梭子鱼备份作为简单方便且具有成本效益的备份解决方案，拥有多种部署选项。

注：世界备份日与梭子鱼或梭子鱼备份解决方案并无关联。