HanSight瀚思加入Cisco pxGrid全球合作伙伴计划 成为入驻的首家国内企业

2017年新春伊始，HanSight瀚思正式牵手思科，加入Cisco pxGrid全球合作伙伴计划，成为国内第一家入驻的企业。

ZD至顶网安全频道 02月06日 综合消息： 2017年新春伊始，HanSight瀚思正式牵手思科，加入Cisco pxGrid全球合作伙伴计划，成为国内第一家入驻的企业。

安全始终不是一件独立的事情，业界也一直在寻求如何帮助企业更好的解决安全问题的方法。在该计划中，思科使用pxGrid把Cisco ISE（身份服务引擎）通过合作伙伴的生态系统变成感知环境安全架构的中央知识库，而瀚思将HanSight Enterprise和HanSight UBA产品通过集成cisco的安全设备，从ISE收集与环境相关的信息，如用户、设备、网络连接和位置。同时借助该平台提供的身份信息更精准的发现问题并迅速定位，此外HanSight产品通过平台提供的控制接口对特定威胁及时干预阻断，并使用这些信息改进自己的分析，最终与平台间形成一种联动，可以更好的帮助我们的客户解决安全问题。

自2013年思科推出了pxGrid后，这个新框架就在不同的供应商平台之间共享感知环境的安全信息，至今已有HP ArcSight、IBM、Lanscope、LogRhythm、Splunk、Symantec和Tibco等知名公司加入其中。



