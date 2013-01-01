HanSight瀚思加入Cisco pxGrid全球合作伙伴计划 成为入驻的首家国内企业

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
来源：ZD至顶网安全频道 2017年2月6日
关键字：HanSight瀚思 思科 大数据 Cisco pxGrid
ZD至顶网安全频道 02月06日 综合消息： 2017年新春伊始，HanSight瀚思正式牵手思科，加入Cisco pxGrid全球合作伙伴计划，成为国内第一家入驻的企业。
安全始终不是一件独立的事情，业界也一直在寻求如何帮助企业更好的解决安全问题的方法。在该计划中，思科使用pxGrid把Cisco ISE（身份服务引擎）通过合作伙伴的生态系统变成感知环境安全架构的中央知识库，而瀚思将HanSight Enterprise和HanSight UBA产品通过集成cisco的安全设备，从ISE收集与环境相关的信息，如用户、设备、网络连接和位置。同时借助该平台提供的身份信息更精准的发现问题并迅速定位，此外HanSight产品通过平台提供的控制接口对特定威胁及时干预阻断，并使用这些信息改进自己的分析，最终与平台间形成一种联动，可以更好的帮助我们的客户解决安全问题。
自2013年思科推出了pxGrid后，这个新框架就在不同的供应商平台之间共享感知环境的安全信息，至今已有HP ArcSight、IBM、Lanscope、LogRhythm、Splunk、Symantec和Tibco等知名公司加入其中。
综合评分：8.275 分
云能力：8.9 分
营业额：432亿美元[2011]
云服务：思科统一计算系统(UCS)
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅ZDNet技术邮件将是您的最佳途径之一。
2017安全之势：云、大数据、IoT、人工智能
智慧防火墙 重新定义NGFW——ZD安全眼
云时代的企业安全方法论—ZD安全眼
规则？情报？如何驱动新一代安全防御体系
429首都网络安全日-ZD至顶网专题报道