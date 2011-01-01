HanSight瀚思凭借大数据安全分析 跻身网络安全全球500强

Cybersecurity Ventures发布了2017年第一季度网络安全全球500强榜单，HanSight瀚思作为国内首家大数据安全分析企业，凭借“数据驱动安全”的先进理念和领先的技术实力，荣誉入选，这也是瀚思继“2015红鲱鱼全球100强”后，再次赢得国际权威机构的认可。

北京时间2017年3月2日（美国当地时间3月1日）美国网络安全市场研究公司Cybersecurity Ventures发布了2017年第一季度网络安全全球500强榜单，HanSight瀚思作为国内首家大数据安全分析企业，凭借“数据驱动安全”的先进理念和领先的技术实力，荣誉入选，这也是瀚思继“2015红鲱鱼全球100强”后，再次赢得国际权威机构的认可。

Cybersecurity Ventures每年会发布四次500强榜单，从网络安全行业、解决的问题、客户基础、首席信息安全官和决策制定者的反馈、IT安全评估与推荐者的反馈、企业风险评估、法律人员及顾问的反馈、风险投资基金、企业增长性、公开的产品评论、企业市场和品牌等十余个维度，对企业进行全面深入的评估，因此，网络安全全球500强已经成为衡量世界主要网络安全厂商的一份权威榜单。

随着互联网、云计算这些技术的逐渐成熟，企业网络边界在逐渐消失，传统边界防御、纵深防御等被动技术已经无力抵御不断演化的外界威胁，企业亟需一套保护内外部安全的全新方法，于是业界纷纷将目光投向了基于云计算技术、大数据技术的新一代安全架构。

HanSight瀚思自2014年创立之初，就将“数据驱动安全”的理念植入产品，积极倡导将机器学习应用于信息安全，实现了机器学习、算法与信息安全的完美跨界融合，帮助用户变被动防御为主动智能，用更高效的方式抵御更多样、复杂的安全威胁。

瀚思拥有核心安全分析、算法、 sandbox领域以及异常检测（Anomaly Detection）和用户行为分析（User Behavior Analysis）的世界级专家，以及该领域十余项全球核心安全专利，自主研发的新一代安全架构核心平台——HanSight Enterprise，可以通过海量数据的实时分析，帮助我们的客户实现企业安全的“可见、可控、可管”，抵御多种威胁。

HanSight UBA（瀚思用户行为分析系统）作为国内第一款UBA产品，同时也是国内第一个实现商业化的UBA产品，提供了基于实际安全场景的多维度异常检测功能，内置37种检测场景，通过独特的“仪表盘”功能将机器学习和算法产生的各种数值结果翻译成用户能够理解的安全场景。而实测表明，在普通的服务器上，HanSight UBA利用GPU优化的高速算法，一分钟内就能完成大部分企业业务场景下的行为数据分析；在700多场景数据检测下也显示：综合检测率大于87.4%。HanSight UBA目前已应用于制药高科技等多个客户。

本次榜单入选的500家企业中，中国公司仅占6席，瀚思作为国内大数据安全厂商再次得到国际认可，荣誉入选，也充分证明了瀚思的技术的领先和产品的优势。

点击查看Cybersecurity Ventures2017年Q1网络安全全球500强完整榜单：

http://cybersecurityventures.com/cybersecurity-500/