HomeHack：黑客如何控制 LG 的 IoT 家用设备

最近，Check Point 在 LG 智能家庭基础设施中发现了名为 HomeHack 漏洞，导致可能发生严重的用户帐号接管问题。如果攻击者利用这个漏洞，就可以登录到 LG 用户的 SmartThinQ® 家用设备帐号，并且远程控制连接于该帐号的设备。

获奖惊悚电视片Mr. Robot（黑客军团）第二季一开始的场景就让网络安全行业不寒而栗。该剧以让人不安的逼真细节，描绘了黑客在无形之中潜入智能家庭系统，将家庭 IoT 技术变成对付家中住客的工具。电视和立体音响开始胡乱地开启关闭；淋浴水毫无预兆地从沸腾温度降到极其冰冷；空调将室内降低到北极温度，迫使住客不得不离开家中。整个剧中最让人惶恐的不是这种类型的网络攻击或许会发生，而是已经变成现实。

最近，Check Point 在 LG 智能家庭基础设施中发现了名为 HomeHack 漏洞，导致可能发生严重的用户帐号接管问题。如果攻击者利用这个漏洞，就可以登录到 LG 用户的 SmartThinQ® 家用设备帐号，并且远程控制连接于该帐号的设备。

攻击者利用 HomeHack 漏洞可停止冰箱的工作、打开烤箱、访问扫地机器人上的摄像机将其变成家庭间谍，甚至可以使得洗碗机不断出水，让厨房变成戏水池。

此漏洞可能已经广泛传播：2016 年上半年，LG Hom-Bot 扫地机器人的销售量已超过 40 万台。

2017 年 7 月 31 日，我们向 LG 通告这一漏洞，LG 也作出了负责任的响应，在 9 月底发布了已修补此漏洞的新版本，以阻止黑客可能利用其 SmartThinQ 应用程序和设备中存在的问题。

LG 是一家领先的工业、企业和家用 IoT 设备供应商。LG 公司于 2011 年推出了 SmartThinQ® 系列家用设备，用户可以通过应用程序进行远程控制，随时随地监控和维护家中环境。这些智能设备包括常用的洗碗机、冰箱、微波炉、烘干机和扫地机器人。

侵犯隐匿 - 黑入 Hom-Bot

LG 的 SmartThinQ 设备之一是 Hom-Bot 扫地机器人。LG 公司将其定位为真空吸尘器和监控警卫的混合体，带有 HomeGuard 安全功能，可以在检测到移动物体时发出警报。该功能的设计目的是让用户可以打开位于 Hom-Bot 扫地机器人顶部的内置摄像头，为智能手机应用程序发送实时视频流。

观看攻击过程演示 - 单击此处

然而，如果帐号被黑客接管，该摄像头就会成为攻击者监视受害者家庭的作恶工具，而且后者毫不知情，最为明显的负面后果就是侵犯他人隐私和危害人员安全。

我们发现 HomeHack 漏洞存在于用户在 LG SmartThinQ 应用程序上登录帐号的过程之中。

首先，攻击者需要在客户端重新编译 LG 应用程序，以绕过安全保护。这使得设备与 LG 服务器之间的通信可以被拦截。然后，意图不轨的攻击者创建一个假 LG 帐号以开始登录流程。通过操纵登录流程并输入受害者而非攻击者的电子邮件地址，就可能黑入受害者帐号并控制该用户拥有的所有 LG SmartThinQ 设备，包括 Hom-Bot 扫地机器人、冰箱、烤箱、洗碗机、洗衣机、烘干机及空调。

此漏洞凸显出智能家用设备遭到攻击的可能性，此类攻击可能是为了窥探家中的住客和用户以及窃取数据，或者是利用这些设备作为中转站实施进一步攻击，如发送垃圾邮件、拒绝服务攻击（如 2016 年出现的大规模 Mirai 僵尸网络攻击）或传播恶意软件。

随着越来越多的智能设备应用到家庭中，黑客开始将攻击重心从单个设备转移到控制设备网络的应用程序上。这使得犯罪分子有更多机会利用软件缺陷，入侵用户的家庭网络并访问其敏感数据。

因此，使用 IoT 设备时，用户需要了解安全和隐私风险。另外，IoT 制造商在设计软件和设备时，就必须注重通过实施强大的安全措施保护智能设备免受攻击，而不是在事后再增加安全防护措施。

防御 HomeHack

为保护用户设备，LG SmartThinQ 移动应用程序和设备的用户应确保从 LG 网站更新到最新软件版本。Check Point 还建议消费者采取以下步骤保护其智能设备和家庭 Wi-Fi 网络，避免可能的网络入侵和远程设备接管：

1.将 LG SmartThinQ 应用程序更新至最新版本 (V1.9.23)：您可以通过 Google Play 商店、Apple 的 App Store 或 LG SmartThinQ 应用程序设置更新该应用程序。

2.将智能家用物理设备更新至最新版本：您可以在 SmartThinQ 应用程序控制台下单击该智能家用产品进行更新（如果有更新可用，您将收到弹窗提醒）

HomeHack 技术细节：

在揭露此漏洞的过程中，我们研究了 LG 的手机应用程序和后端平台。为了能够使用调试工具，我们使用了已 Root 的设备。起初，我们遇到了 Root 检测功能，如果检测到手机已 Root，LG 应用程序就会立即关闭。

第一步是要绕过这种反 Root 机制。我们使用 ADB（安卓调试桥）工具提取出应用程序并对其进行反编译。在研究代码时，我们发现了负责 Root 检测的两个函数：

如您所见，两个函数均调用 finish 代码执行 onDestory 方法，也正是该方法关闭了应用程序。

为了绕过此限制，我们只是删除了“finish”调用并重新编译该应用程序。

在绕过 Root 检测后，我们设置了一个代理以允许我们拦截应用程序的流量。起初，我们遇到一个 SSL Pining 机制，使得我们无法拦截和调查应用程序流量。

于是我们返回代码中，以了解 LG 如何实施此 SSL Pinning 机制：

我们对此函数进行修补并重新编译了应用程序，这次添加了调试功能。消除所有障碍后，我们成功实现了流量拦截。

下一步是创建一个 LG 帐号并登录应用程序。通过分析登录过程，我们发现其中包含以下请求：

1.身份验证请求 - 验证用户凭证。

2.签名请求 - 根据身份验证请求的用户名创建一个签名。

3.令牌请求 - 使用签名响应作为表头，并将用户名作为参数来获取用户帐号的访问令牌。

4.登录请求 - 发送访问令牌以登录应用程序。

我们发现在步骤 1 和步骤 2-3 之间没有直接的依赖关系。这意味着攻击者可以使用其用户名顺利通过步骤 1，然后在步骤 2 和 3 中修改为受害者的用户名。步骤 4 将允许攻击者完成登录程序后转至受害者的帐号。

如前文所述，通过利用 HomeHack 漏洞，攻击者可以接管受害者帐户并控制其 LG 智能设备。

漏洞发现的始源：

在调查伊始，我们原计划是研究 Hom-Bot 本身并搜寻设备本身存在的漏洞。为寻找 UART（通用异步接收器/发送器）连接，我们对 Hom-Bot 进行了拆卸。

这让我们得以访问文件系统。UART 连接可以在标签控制台附近的摄像机顶部找到。通过连接到 UART，我们成功操纵 U-Boot 并获得对文件系统的访问。

在调试主进程时，我们尝试找到负责 Hom-Bot 与 SmartThinQ 移动应用程序之间通信的代码。

当时我们是要调查 SmartThinQ 应用程序，却最终发现了会将 Hom-Bot 变成家中间谍的 HomeHack 漏洞。

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