梭子鱼调查显示：恶意攻击是云安全目前面临的最大挑战

所谓知己知彼方能百战不殆，只有对云端的安全威胁进行准确把握，企业才能进行高效有质量的安全防护。那么，云端安全目前正在面临怎样的挑战，其最大的挑战是什么？

众所周知，云计算能够为企业带来很多优势，但同时也带来了更为复杂的安全问题，云端安全势在必行。所谓知己知彼方能百战不殆，只有对云端的安全威胁进行准确把握，企业才能进行高效有质量的安全防护。那么，云端安全目前正在面临怎样的挑战，其最大的挑战是什么？

据梭子鱼中国近期发起的调查活动结果显示，30.7%的参与者表示云安全面临的最大挑战是恶意攻击，20.8%的参与者认为是高级持续性威胁，数据泄露位居第三。

恶意攻击是云安全目前面临的最大挑战

网络安全一直都是信息社会关注的重点话题，其中云安全发展趋势最为迅速，成为网络安全中的重中之重。为了更好地了解与解决云安全的有关问题，梭子鱼中国在官方微博发起了《众说纷“云”|您认为云安全目前面临的最大挑战是什么?》的调查活动，活动为期一个月，共计9823名微博用户参与调查。

本次调查活动，针对调查主题梭子鱼列举了十大云安全挑战供用户投票：恶意软件攻击、数据泄露、品牌账户劫持、共享技术潜在风险、不安全的API、网络有害信息过滤不当、入侵威胁、云中数据的丢失、高级持续性威胁、垃圾邮件困扰。通过为期一个月的调查，共计有9823名微博用户参与，得出调查结果如下：

如调查结果所示，用户对于防范恶意攻击，尤其是有针对性的高级持续性威胁攻击的需求，以及数据防泄漏的需求最高，对于云上的数据的安全性、私密性和机密性充满担忧。用户对于抵御共享技术风险、品牌账户劫持威胁和过滤网络有害信息的需求较低，或者说需求并没有那么迫切。

应对云安全挑战 梭子鱼为企业云端之旅保驾护航

云时代，数字化战略为企业转型带来了翻天覆地的变化。随着国内外企业不断上云，传统安全防护措施已经不能满足云环境安全所提出的需要。近几年，各大 IT 安全解决方案提供商纷纷加速在云安全领域的布局。作为一家安全厂商，梭子鱼亦不例外。早在2013年，梭子鱼已经清楚地看到云的发展趋势，在产品和解决方案上紧跟时代发展的步伐，成了微软Azure和AWS最早认证的安全合作伙伴。

为当今时代的企业和客户提供优化的传输性能、牢固的安全和便捷的可用性云安全系统，已成为梭子鱼的核心目标之一。而且，值得一提的是，近年来其与云端相关的业务实现了高速增长，目前针对Office 365的安全解决方案在全球是增长最快的业务。

为了能够帮助用户提升云和混合云环境下的网络和应用安全，提升企业恶意攻击防御能力，梭子鱼云融合防火墙面向云连接网络提供了安全性、访问和可靠性能力，具有SD-WAN、智能网络边界、远程访问和集中管理等性能，可在多个地点和应用进行部署，安全地连接内部和云端，这特别适用于分布式企业的网络安全部署。

针对高级持续性威胁，梭子鱼提供了一种基于云的服务——梭子鱼高级威胁防御（BATP）。该服务可以针对勒索软件、恶意软件和高级网络攻击提供深入防御。它由多层检测组成,包括特征扫描、静态分析、动态行为分析,并综合到沙箱中,实现对各种多态攻击的准确检测。这种基于云的服务已经集成到所有梭子鱼安全解决方案中,可跨多种部署形态保护如Web、用户、网络、电子邮件和应用程序等多个威胁途径。BATP还可自动连接到一个全球威胁情报网络中,该网络从世界各地的各种来源中收集威胁数据,为所有入侵提供实时保护。

此外，梭子鱼云端Web应用防火墙可以为企业在云端的Web应用提供安全防御，保护Web应用免遭数据泄露和攻击；梭子鱼Essentials解决方案能为Office 365提供全面的邮件安全解决方案，同时提供高级威胁防御、归档防篡改和数据保护，以及完整的云到云备份和所有电子邮件和文件的恢复。

梭子鱼大中华区总经理陆阳表示：“在云时代，制定完善的数据安全策略对企业来说至关重要。梭子鱼在云安全和数据保护方面拥有最全面的解决方案，而且产品简单易用、稳定性高，可以为企业用户的云端之旅保驾护航。中国云业务的高速发展和本土品牌知名度的提升是梭子鱼努力的目标。”