梭子鱼Web应用防火墙入选Gartner2018魔力象限挑战者

云融合的安全和数据保护解决方案提供商梭子鱼网络于美国加州时间9月11日宣布其Web应用防火墙入选Gartner 2018年魔力象限挑战者。

云融合的安全和数据保护解决方案提供商梭子鱼网络于美国加州时间9月11日宣布其Web应用防火墙入选Gartner 2018年魔力象限挑战者。

Gartner指出，“到2023年，超过30%的面向公众的Web应用程序将受到云应用程序和API保护(WAAP)服务的保护，这些服务结合了DDoS保护、僵尸程序缓解、API保护和WAF等功能。而相比之下，如今的应用程序受保护比例不足10%。1”

梭子鱼提供了一个Web应用安全平台，可以保护托管Web应用程序，保护API和移动App，防御僵尸程序和DDos攻击，并能够让将安全性集成到现有CI/CD进程中的组织实现自动化。

“我们认为，能被Gartner认定为挑战者是梭子鱼重新定义WAF并将其强大有效的保护与（不影响控制的）简化管理相结合的一个重要结果。梭子鱼云融合WAF具有灵活的部署选项（包括服务），可以让DevOps和SecOps 团队快速轻松地部署安全控件。”梭子鱼高级副总裁兼安全总经理Hatem Naguib表示。

“梭子鱼云融合WAF不仅能够提供我们所需的控件，还具有非常简单的用户界面，即便无强大技术背景的人员也可以轻松使用。我们希望可以在所有属性上实现标准化的Web安全性，而梭子鱼云融合WAF对我们来说显然是一个很好的解决方案”，梭子鱼云融合WAF客户——史密斯菲尔德食品公司首席技术官Jeff Thomas如是说。

下载Gartner Web应用防火墙魔力象限的免费副本： https://www.barracuda.com/wafmq