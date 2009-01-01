新华三被授予CNNVD一级技术组支撑单位奖牌

近日，由中国信息安全测评中心和贵阳市人民政府共同主办的“第三届中国大数据安全高层论坛”在贵阳召开。国信息安全测评中心、中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）在会上为新华三集团授予“中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级支撑单位”奖牌。

至顶网安全频道 06月02日 综合消息：近日，由中国信息安全测评中心和贵阳市人民政府共同主办的“第三届中国大数据安全高层论坛”在贵阳召开。会议紧扣“中华人民共和国网络安全法”及“国家网络空间战略”,围绕“数据创新安全”主题，邀请政府部门、大型行业、产业界代表及专家、学者等300位嘉宾出席本论坛，从战略、行业、学术、产业等多个视角，进行深入探讨和交流。

会议期间，中国信息安全测评中心、中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）在会上为新华三集团授予“中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级支撑单位”奖牌。此项认证是该领域的最高级别，新华三是国内唯一具备CNNVD一级支撑单位的综合类网络安全厂商。

中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）于2009年正式投入运行，是中国信息安全测评中心履行漏洞分析和风险评估职能的重要平台，旨在为国家信息安全保障提供基础服务。近年来，CNNVD在信息安全漏洞搜集、重大漏洞信息同步、高危漏洞安全消控等方面发挥了重要作用，为我国重要行业和关键基础设施安全保障工作提供了重要的技术支撑和数据支持。

随着信息安全格局的不断升级演变，传统的IT安全方案已经无法应对复杂多变的新型攻击手段。新华三集团正承接着国家在新兴行业布局网络安全的新战略和新规划，CNNVD迫切需要新华三这样的有生力量加入，为平台的漏洞收集、隐患挖掘和数据库建设贡献新的力量。

与此同时，新华三在传统的网络安全和云环境安全领域均有着领先的技术优势和综合保障能力。新华三推出的华三天机系统，结合大数据获取和分析能力，是强大的风险情报管理和全网威胁分析平台。天机系统以面向业务的安全管理中心，围绕着资产和业务，融合对安全、网络、应用的管理，实现运营监控、风险预警、到安全联动响应的完整安全闭环管理，在政府、教育、企业、能源、金融等多个行业均有应用，为客户提供完善的全维度解决方案，实现真正意义上全网安全态势感知安全可视化管理。正因为新华三具备专业的漏洞分析、隐患评估和风险应对能力，得到了中国信息安全认证中心的高度认可，并最终入选CNNVD一级技术支撑单位。

在此之前，新华三被国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）正式授予技术组成员单位身份，此次CNNVD授牌标志着新华三漏洞挖掘和信息安全领域的技术实力和表现再次得到权威机构的认可。新华三将继续发挥“云网融合”优势，深化漏洞挖掘和应对能力，及时通报安全隐患，积极投身安全标准的制定和防护技术的探究，进一步优化云安全基础架构防护方案，为专有云和私有云的运行和国家信息网络安全的建设保驾护航。