脚踏实地不忘仰望星空，瀚思周奕从幕后到台前的网络安全事业故事

成立于2014年的瀚思科技以“数据驱动安全”为理念，提出，“信息安全正在变成一个大数据分析问题，大规模的安全数据需要被有效地关联、分析和挖掘”，专注于用大数据分析的方法解决问题。
作为趋势科技常驻亚洲的唯一全球产品总监，周奕一直致力于带领团队做全球化市场拓展，当他抬头时，看到的却是与自己想象想去深远的发展前路。此时，周奕与瀚思科技（HanSight）创始人兼CEO高瀚昭再次相遇。周奕坦言：“高瀚昭是个非常‘讨喜’的人，他的智商和情商都很高，同我在网络安全领域的志趣相投。”相似的经历让周奕与高瀚昭成为了子期与伯牙般的伙伴。
自此，周奕迎来了从单一产品研发的“幕后”到全面掌控网络安全产品线发展“台前”的故事的关键节点。加入瀚思后，周奕任产品副总裁，负责公司产品战略方向、路线图以及产品市场策略的规划及制定，曾在全球著名安全公司趋势科技(TrendMicro)工作近20年的周奕终于放开手脚，大展身手。
成立于2014年的瀚思科技以“数据驱动安全”为理念，是国内第一家大数据安全公司，今年7月，瀚思B轮成功融资1亿元，持续快速扩张，打破了国内初创安全公司融资额度历史新高。面对企业复杂、分立的信息安全问题，瀚思提出，“信息安全正在变成一个大数据分析问题，大规模的安全数据需要被有效地关联、分析和挖掘”，专注于用大数据分析的方法解决问题。
加入瀚思后，周奕感慨：“我以往都是在努力工作，而今后，我是在打拼事业。”周奕非常认可瀚思的安全防护理念，他也认为统筹全面的防御手法比点状防御更为有效。“要根据市场发展和用户需求来统筹产品线全局发展，形成网络安全面状防御网络。”他评价表示：“瀚思的产品研发团队非常专业，成熟度与业界大型厂商没有差异，作为典型的创业公司，开放的态度让瀚思与网络安全威胁‘知己知彼’。”
以瀚思大数据安全分析企业版（HanSight Enterprise）为例，周奕介绍到，Enterprise是基于大数据技术、机器学习和模式识别为基础开发的一套解决海量安全数据分析难题的系统解决方案，并兼顾传统安全信息统一管理的功能（SOC和SIEM等）。这种安全技术采取主动的安全分析和实时态势感知，以大数据存储与分析的方法，能够实现真正针对安全大数据的长期有效存储与实时分析决策的结合。周奕补充：“从大数据的角度入手去关注网络安全的全局是我们的理念，瀚思大数据平台现在要做的事是从运维和安全两方面提升能力实现价值。”
日后，周奕将着力推进产品战略的全球化升级，重点包括建立共享威胁情报平台，提升智能化安全分析能力，简化高级安全分析和威胁追捕实施要求，平台化产品核心能力等。在谈到作为产品副总裁如何制定产品发展方向时，周奕强调，产品的普适性和定制化的辩证关系要这样理解：普适性是指产品的核心技术将无差别的提供给用户；而定制化则体现在落地过程中对用户使用情景和操作习惯的理解。“产品的全球化升级是个较长的过程，瀚思的专业团队还是会以用户的需求为核心，”与市场部合力达成规范化，同时进一步扩展信息来源，彻底理解市场和用户需求，让产品对标国际水平，为最终用户贡献价值。
谈到未来，“我也在思考，不过，我们会先将目前的工作做到最好，”周奕表态：“我将与瀚思团队并肩向前，通过更大强度地创新战略产品、更大范围的整合行业资源，不遗余力地提升瀚思大数据安全产品的国际水准。”