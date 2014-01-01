脚踏实地不忘仰望星空，瀚思周奕从幕后到台前的网络安全事业故事

成立于2014年的瀚思科技以“数据驱动安全”为理念，提出，“信息安全正在变成一个大数据分析问题，大规模的安全数据需要被有效地关联、分析和挖掘”，专注于用大数据分析的方法解决问题。

作为趋势科技常驻亚洲的唯一全球产品总监，周奕一直致力于带领团队做全球化市场拓展，当他抬头时，看到的却是与自己想象想去深远的发展前路。此时，周奕与瀚思科技（HanSight）创始人兼CEO高瀚昭再次相遇。周奕坦言：“高瀚昭是个非常‘讨喜’的人，他的智商和情商都很高，同我在网络安全领域的志趣相投。”相似的经历让周奕与高瀚昭成为了子期与伯牙般的伙伴。

自此，周奕迎来了从单一产品研发的“幕后”到全面掌控网络安全产品线发展“台前”的故事的关键节点 。加入瀚思后，周奕任产品副总裁，负责公司产品战略方向、路线图以及产品市场策略的规划及制定 ，曾在全球著名安全公司趋势科技(TrendMicro)工作近20年的周奕终于放开手脚，大展身手。

成立于2014年的瀚思科技以“数据驱动安全”为理念，是国内 第一家 大数据安全公司，今年7月，瀚思B轮成功融资1亿元，持续快速扩张，打破了国内初创安全公司融资额度历史新高。面对企业复杂、分立的信息安全问题，瀚思提出，“信息安全正在变成一个大数据分析问题，大规模的安全数据需要被有效地关联、分析和挖掘”，专注于用大数据分析的方法解决问题。