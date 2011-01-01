天融信风险探知系统 获中国计算机行业发展年度奖

日前在刚刚落幕的中国信息产业经济年会上，第四届中国计算机行业发展成就奖榜单揭晓，天融信风险探知系统荣获“2016年度优秀产品奖”。

日前在刚刚落幕的中国信息产业经济年会上，第四届中国计算机行业发展成就奖榜单揭晓，天融信风险探知系统荣获“2016年度优秀产品奖”。这项评选目的是通过编辑视角、用户体验、专家点评的方式，全面呈现一年来IT业界的创新成果，为行业用户提供采购和选型借鉴。天融信风险探知系统能够帮助用户准确了解网络资产、应用状态，摸清IT家底，排除隐患，为用户带来全新的安全体验，因而倍受分布式企业、互联网公司和公安系统等用户的好评。

对于规模不断扩大、网络和服务器遍布全国乃至全球的用户来说，实时准确地了解所辖网络的状况，有利于掌握自身安全风险。尤其是在安全形势日益严峻的今天，如何在新漏洞爆发后第一时间了解该漏洞对自己网络的影响，准确掌握联网信息系统的安全状态，准确掌握物联网中特定设备（如工控设备、摄像头等）的分布情况......对于帮助企业及时化解安全风险、完善防御体系、提升安全保障能力具有重要意义。

天融信风险探知系统采用分布式探测技术，结合各种安全情报机制实现信息融合，同时依托风险分析模型，可以获得实时准确的网络静态和动态安全状况，帮助企业用户建立基于信息探测的网络安全评估系统。具体来说，该系统提供构建资产信息库、绘制信息安全底图、漏洞验证三大功能，具有全面的信息探测、完善的安全情报库、开放的漏洞验证框架、强大的数据分析能力等特点，帮助用户准确掌握网络资产、应用安全状态，建立完善的主动防御探知体系，主动发现企业现有防御体系中存在的风险，并确保这些风险在被恶意利用前得到修复，进而提高企业的信息安全综合防御能力。

天融信风险探知系统目前广泛应用在全网态势感知、资产摸底、漏洞分布评估、设备分布情况评估等领域。天融信CEO于海波表示：“移动互联、物联网、BYOD、云计算、大数据、互联网+，各种新技术和新应用不断扑面而来，网络资产也变得的日益分散，天融信风险探知系统能够帮助用户快速梳理网络资产，无论面对互联网还是内网，都能轻松帮客户构建网络的基础资产信息库，通过对网络中的风险影响绘制信息安全底图，第一时间帮助用户简单明了地判断安全风险对网络的影响范围和程度，实现定期安全风险评估和安全检查，既提升了企业的安全保障能力，也为用户带来了全新的安全体验。”