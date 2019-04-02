科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网安全频道网络安全微软首席信息安全官谈网络安全的关键原则

微软首席信息安全官谈网络安全的关键原则

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

微软每天都有超过6.5万亿种不同的安全信号进入其生态系统。因此，微软对于确保客户数据安全还是了解不少的，那么在微软看来，在当今不断发展的技术领域，具有指导性的关键安全原则是什么？

来源：siliconANGLE  2019-04-02 10:54:32

关键字： 原则 网络安全 微软

  • 评论
  • 分享微博
  • 分享邮件

至顶网安全频道 04月02日 编译：微软每天都有超过6.5万亿种不同的安全信号进入其生态系统。因此，微软对于确保客户数据安全还是了解不少的，那么在微软看来，在当今不断发展的技术领域，具有指导性的关键安全原则是什么？

微软首席信息安全官谈网络安全的关键原则

微软副总裁、首席信息安全官Bret Arsenault

“有些事情已经发生了变化，”微软副总裁、首席信息安全官Bret Arsenault这样表示。“在边界内，你通过网络管理一切，以前这个想法是很棒的。但是今天，这个客户端到云端的世界中，移动设备、云服务和物联网快速发展，这种模式已经不再适用了。”

那什么方法奏效呢？近日Arsenault在接受采访时，讨论了安全的发展情况、关键原则以及与取得客户信任。

从头开始构建安全性

据Arsenault称，微软曾经确实有过一个单独的安全部门，但微软改变了策略，决定从零开始将安全性融入每个产品中，确保一切都是以安全为中心的。事实上，安全本就应该完全嵌入到产品中，表面上看就像安全组件消失了一样。

Arsenault说：“我们认为，更好的方式是将安全融入到我们所做的所有产品中。一切都内嵌了安全性。所以我们后退一步，改变我们看待安全的方式，让开发人员、最终用户和管理员更容易实现安全性，而这只是整体体验的一个组成部分。”

让安全成为企业文化环境的一部分，成为产品的一部分，有助于简化数据保护的流程，还提供了创新的方法。Arsenault举例说，抛弃密码从长远来说实际上是一种更安全的方式，特别是当人们使用生物识别安全模式（例如语音和指纹识别）作为密码的时候。

“用户使用生物识别模式时的体验要好得多。在生物识别模式中，无序状态的难度更大，这使得被入侵的难度也更大了。更重要的是，这种方式是在本地绑定到设备的，别人无法从其他地方操作。我认为这是人们对生物识别技术产生误解的很重要的一点，只有放在本地，才能让这种方法真正发挥作用。”

确保安全是随着客户的实践和问题不断变化而发展的，这一点也很重要。数据的自动化和多样化对于帮助理解客户及其行为来说至关重要。Arsenault指出，例如认证数据应该映射到电子邮件数据，再映射到端点数据，然后映射到服务数据等等。

“例如，我们每个月要更新12亿台设备，每个月都会进行6300亿次身份验证。因此，关联动态事物的能力，让我们具备了一系列洞察力，以前所未有的方式提供保护。”

安全性很重要，但同时与客户建立信任也是必不可少的——而且想要真正取得客户信任并不容易。Arsenault解释说，透明度可以帮助客户了解他们的数据使用情况或者闲置情况，这是帮助他们保护数据的关键。建立高度信任，有助于保持客户的信心，即使是在安全性出问题的时候。

“积少成多，这就是建立信任的方式。在这方面，你应该确保你有严格的操作和流程。”

    • 评论
    • 分享微博
    • 分享邮件
    VIP专区
    邮件订阅

    如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

    重磅专题
    相关文章
    最新文章

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号