 补天白帽大会：交通医疗和工业系统成黑客新目标

3月30日，2017补天白帽大会在深圳举行，国际前瞻信息安全会议SyScan创始人，新加坡华裔Thomas Lim在演讲时介绍，最近全球黑客都热衷于攻击汽车、轮船、飞机等交通系统，医疗设备和工业系统，这些攻击给世界带来的影响是灾难性的。

3月30日，2017补天白帽大会在深圳举行，国际前瞻信息安全会议SyScan创始人，新加坡华裔Thomas Lim在演讲时介绍，最近全球黑客都热衷于攻击汽车、轮船、飞机等交通系统，医疗设备和工业系统，这些攻击给世界带来的影响是灾难性的。

SyScan创始人 Thomas Lims

Thomas是华裔新加坡人，2004年创办了COSEINC技术公司，专门帮客户挖掘管理上的漏洞，做一些针对恶意行为的分析，并在2004年创办了新加坡第一届国际黑客会议，2012年开始跟360合办成为SyScan 360国际前瞻信息安全会议，今年的SyScan360将会在5月30日到31日在西雅图举行。

在补天白帽大会上，Thomas介绍了全球黑客攻击最新动向。从三四年前开始，已经有黑客开始对智能汽车车辆进行攻击，视图控制汽车的刹车等控制系统。出了汽车，随着其邮轮、游艇和民航向智能化方向，只要跟互联网有连接都可能成为黑客目标，被被攻。已经有黑客成功攻下了飞机的导航器，让飞机师没办法靠导航来飞行，所以最近美国发布了一个命令，就是禁止来自某些国家的人带笔记本电脑上飞机。

Thomas介绍，他的一位好朋友在六年前在美国BlackHat会议上展示了如何攻破心脏起搏器，导致装了起搏器的病人心脏病发作。现在抗生素冲剂或者各种各样的医疗工具，也开始向智能化方向发展，一些大医院、大诊所都有WIFI提供给病人、医生，很多医生都会把病人的资料放在互联网、放在云端，很可能招致黑客攻击入侵，导致病人私人信息泄露。

黑客还会通过入侵工业控制系统来破坏工业系统，水电煤气等系统一旦被黑客成功入侵，将会对整个国家、社会生活造成极大影响。