“人工智能产业技术创新战略联盟”在京正式成立，联盟将联合建设具有国际视野和影响力的人工智能技术产业发展合作平台，全面推动人工智能产业技术创新和产品服务孵化，全面参与乃至部分主导国际人工智能技术标准化工作，提升我国人工智能技术和产业竞争力。

12月18日，由知名上市科技企业北信源、三泰控股、和而泰、新兴网络安全公司辰信领创等50家“产、学、研、资、用”单位联合发起的“人工智能产业技术创新战略联盟(AI Union)”（以下简称联盟）在京正式成立。联盟成立后，将联合建设具有国际视野和影响力的人工智能技术产业发展合作平台，全面推动人工智能产业技术创新和产品服务孵化，全面参与乃至部分主导国际人工智能技术标准化工作，从而全面提升我国人工智能技术和产业竞争力。

就在日前，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，也明确提出了发展人工智能的要求。业内人士指出，人工智能产业技术创新战略联盟的成立，在人工智能的各个专项技术领域需要进行深入攻坚，如深度机器学习、大数据分析、算法及人机交互技术等，另外，加强人工智能与网络安全的融合发展也非常重要，以护航人工智能的发展成果。

辰信领创负责人表示，作为人工智能产业技术创新战略联盟的发起单位之一，辰信领创将在与人工智能相结合的防病毒领域进行深入的研究与开发。针对人工智能与网络安全的融合发展，辰信领创一方面会致力于将人工智能技术引入到景云网络防病毒系统中，打造出拥有超高人工智能水平的防病毒产品；另一方面，辰信领创也将让景云网络防病毒系统更好地服务于人工智能领域，发挥稳健可靠的安全保障作用。未来网络安全产品与人工智能的融合将是大势所趋，融合了人工智能的网络安全产品在网络安全防护中无疑会具备绝对胜算。