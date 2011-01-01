辰信领创荣获“2016中国IT风云榜”两项大奖

辰信领创与旗下产品“景云网络防病毒系统”分获“2016中国IT风云榜·信息安全领域创新企业奖”、“2016中国IT风云榜·信息安全领域创新产品奖”两项大奖，成为2016年国内网络安全行业一颗冉冉升起的新星。

近日，由中国信息产业商会、比特网、比特CIO俱乐部联合IT行业各界人士组织、参与，历时三月评选出的“2016中国IT风云榜”榜单正式出炉，国内新兴信息安全厂商辰信领创与旗下产品“景云网络防病毒系统”分获“2016中国IT风云榜·信息安全领域创新企业奖”、“2016中国IT风云榜·信息安全领域创新产品奖”两项大奖，成为2016年国内网络安全行业一颗冉冉升起的新星。

辰信领创于2016年7月成立，由国内两大老牌安全企业启明星辰和北信源联合成立，核心团队由北信源杀毒软件团队、启明星辰和云子可信团队共同组成。辰信领创以发展终端安全为目标，整合资源，建设了国内一流的病毒及恶意代码防范技术研发团队，将各方优秀的专业安全能力融入产品和服务，实现从终端到云端的完整的、全方位的、立体化的安全防护体系。

自成立以来的半年时间里，辰信领创取得的成绩堪称一步一个跨越。2016年8月，辰信领创发布景云网络防病毒系统 v1.0，并实施部署国家开发银行杀毒项目。9月，景云网络防病毒系统国际版发布，并在马来西亚成功推行；经计算机病毒防治产品检验中心评级检验，景云网络防病毒系统为一等品。10月，景云正式对外发布国内第一家全系统linux杀毒软件。11月，发布景云虚拟化杀毒版本，实施部署国家统计局杀毒项目；业内首先发现并捕获了极有可能成为高级持续性威胁（APT攻击）新形态宏病毒的攻击样本。12月，景云手机移动端杀毒正式对外发布；景云邮件防护系统对外发布；同月，辰信领创与银河麒麟达成战略合作；联合发起人工智能产业技术创新战略联盟……

在仅仅半年的时间内，辰信领创能够收获如此多的成绩并获得有影响力的业内奖项殊荣，足见其从两大母公司所传承而来的深厚底蕴与发展实力，不仅实现了企业自身的快速发展，也成为了维护国家网络安全一股不可或缺的新生力量。

在当前国内网络安全日益严峻的形势下，要提升网络安全的整体防护水平，就需要国内整个网络安全行业共同努力，专注技术研发、提升产品性能、加强专业人才培养，从而携手肩负起捍卫国家网络安全的大任。显然，荣获行业奖项对于获奖企业来说是业界对企业发展成果的高度肯定，但这更是一种期待，期望今后能够充分发挥行业标杆和典范作用，再接再厉、不断攻坚，创造更多的技术成果，能够为捍卫国家网络信息安全贡献更多的能量。