网络安全究竟需要什么样的人才？

“产、学、研、用”各界已经达成共识，只有在高校与企业之间建立良好的培养、甄选、实践的通道，对安全人才给予全方位、多维度、立体化的培养，才能使其适应当今网络攻防之争的需求，从容不迫地应对当下以及未来的挑战。

长久以来，我国网络安全人才培养工作发展缓慢，网络安全专业人才数量不足，网络安全人才流失严重，与日趋严峻的网络空间安全形势不相适应。“网络空间的竞争归根结底是人才的竞争。”习近平总书记多次强调网络安全人才的重要性，要求“加强网络空间安全人才建设，打造素质过硬、战斗力强的人才队伍”。

2015年6月，“网络空间安全”正式成为国家一级学科，为国家培养信息安全人才奠定了基础；今年6月1日发布的《网络安全法》中更是首次以法律条款的形式对网络空间安全领域的人才问题进行规定，不仅体现出国家对网络人才的重视，也为以后各机构出台网络安全人才培养的细则提供了最高位阶的法律依据。

2017年1-7月国内网络安全人才招聘需求的同比增长情况

（由智联招聘发布的网络安全岗位的招聘需求总结）

网络空间安全学科要培养什么样的人才？

从技术角度来说，信息安全保障体系是一个复杂的系统，必须采用从定性到定量的综合集成思想方法，遵循“木桶原理”，追求整体效能，注重整体安全。信息安全工作的性质决定了其对人才的需求是多层次、复合型的。从发展的角度讲，白帽黑客Tombkeeper曾指出，当前信息世界在以极快的速度进化，安全人才培养也需要随之而变，需要发现和培养适应进化、面向未来的安全人才。从国家层面来讲，我们在网络安全人才的培养中不仅要培养传统型人才，更要立足国内、放眼全球，培养懂得网络外交的综合性人才；同时，网络安全不仅是技术的较量，更是理念、规则的较量，熟悉国际规则、大国关系的网络安全人才在未来的网络空间竞争中能发挥更大的作用。

这样的人才，如何培养？

中央网信办、国家发改委、教育部、科技部、工信部、人社部于2016年6月联合发布的《关于加强网络安全学科建设和人才培养的意见》中明确指出，要推动高等院校与行业企业合作育人、协同创新，鼓励企业深度参与高等院校网络安全人才培养工作，建设协同创新中心定向培养网络安全人才。

“产、学、研、用”各界已经达成共识，只有在高校与企业之间建立良好的培养、甄选、实践的通道，对安全人才给予全方位、多维度、立体化的培养，才能使其适应当今网络攻防之争的需求，从容不迫地应对当下以及未来的挑战。因此，除高校充分发力外，还需要联合包括企业在内的多方力量共筑网络安全人才培养阵营，探索适应新环境、新挑战的网络安全人才培养模式。

可喜的是，早已有行业领先企业发挥带头模范作用，率先投入网络安全人才“产、学、研、用”一体化教育事业中。隶属启明星辰信息技术集团股份有限公司的核心技术研究院（下文简称“核研院”），就是启明星辰“产、学、研、用”一体化实践的最佳例证。

当今世界互联网十强企业，中国占了四席。然而，我们的“命门”却并不在自己手中，核心技术、核心元器件、供应链严重依赖外国；同时，同世界先进水平和建设网络强国战略目标相比，我们最大的差距在核心技术上。

核研院的院长周涛博士于2006年加入启明星辰，是教授级高级工程师，目前任中国计算机学会大数据专委会委员，启明星辰核心研究院院长、首席研究员，近期，周博士更是成功当选成为中国计算机学会理事。他的研究方向囊括大数据安全分析、高级威胁检测与取证、事件关联分析与挖掘、web安全、人工智能等，主要研究成果已应用于启明星辰安全管理平台、安全审计系统、入侵检测系统、漏洞扫描系统等多款产品中。

启明星辰核心研究院院长 周涛博士

谈到核研院的使命，周涛院长回忆道，习总书记曾强调，互联网核心技术是国之重器，要把握基础技术、通用技术；非对称技术、“杀手锏”技术；前沿技术、颠覆性技术三个方向来赶追国际先进水平。“这样的思想指导下，我们也在积极思考如何突破创立、创新核心技术。”

启明星辰的决心从2011年建立核研院开始。为了进一步加强对于基础性、战略性、前瞻前沿性技术的探索，加强公司的技术核心竞争力，启明星辰将1999年成立的研发中心预研部和2000年成立的启明星辰博士后工作站合并成立了核研院。启明星辰一直认为，人才是事业发展的核心驱动力，所以在人才、技术、资金等方面持续投入，致力于让核研院成为具有国内、国际安全战略眼光的安全研究技术团队。

周涛这位企业中的“博士生导师”不无自豪地介绍，核研院自成立以来，已经有十几位博士后进出站，恒心研究。截至目前，核研院已申请发明专利超过110个、承担的国家级、公司内部核心技术攻关项目超过60个、十余项科研成果已经成功实现产品化，极大地提升了产品技术水平。

具体来说，核研院的定位是要做网络安全领域创新性的核心技术研究院。

启明星辰的人才培养围绕“以人为本、厚积薄发”的理念展开，核研院主要招募对象以一流院校的博士为主，近20名高端研究人才中博士后有6名，目前核研院的重点研究方向为云计算安全、威胁检测和态势感知、人工智能、无线安全等，启明星辰公司总体专利数量的51%都是由核研院贡献的。

据周涛介绍，与产品线的微创新不同，核研院攻克的是突破性技术和前沿性技术。核研院成员的日常工作方式为：首先密切跟踪国内外网络安全领域的前沿技术，定期发布调研成果；对于新技术，首先进行立项评审，确定研发内容和目标，然后进行关键技术攻关；经过验证的新技术，最终推广到产品线上来实现技术价值，或者进行技术储备。说核研院是前沿技术的“桥头堡”一点不为过。

相对于院校中的人才培养模式来说，技术导向型的启明星辰核研院更关注人才的发展意愿和兴趣所在，鼓励技术人员不断强化专业知识，保持持续学习的热情和动力。研发体系员工依据自己的优势特点和意愿，可以选择管理或技术通道发展，突破了研发人员的发展瓶颈。周涛介绍到：“核研院给人才以宽松的环境、充分的发展空间，核研院挖掘了人才的潜力，启明星辰提供了最佳的实践场地和最坚实的支持，给予他们最大的成长空间。”核研院以实际工作中的行为标准去引导研发员工不断调整自己的行事方式，强调“能干出什么”而非“知道什么”，逐步达到职业化的水准。

在“产、学、研、用”的良性循环中，对内，核研院从2016年下半年开始推行骨干人才培养的“旋转门”模式，通过集团内部骨干员工的流动，旋转到其他部门学习、工作，拓宽骨干员工的视野，丰富他们的知识结构，同时也为部门工作引入新的思路，推进复合型人才的培养；对外，核研院积极携手众多高校成立安全实验室培养安全人才，如与北航联合成立实验室，参与课程设置，帮助配置攻防环境，提供系统支持等。除了联合高校进行人才的直接、实践性培养，启明星辰还在中国计算机学会设立了百万级的“鸿雁”科研基金项目（简称“鸿雁计划”），大力支持青年科技人员的科研开发与技术创新，从企业的角度，投入资金、技术能力和资源，并把企业的需求、数据等现实问题提供给青年学者们做研究。采用“揭榜挂帅”的小微课题方式，秉承定向性、开放式、具体化和前瞻性的立项原则，既给研究者保留较大的弹性和空间，又兼顾研发一线的具体需求，且具有一定的前瞻性，调动青年科技人员的积极性、主动性、创造性，助力青年科技人员的科研开发。

最后，周涛总结表示：“沉静、匠心是核研院每个研究者要做和正在做的。”正因为启明星辰是面向用户的网络安全提供商，所以才可以在经济上，和技术实践方面切实帮助社会进行网络安全人才教育。“安全教育是潜移默化的，启明星辰核研院会一直坚持前沿技术的研发、网络安全人才的培养。”