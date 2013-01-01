补天平台凝聚民间安全力量与价值

近年来，网络安全问题呈现高发态势；与之不相匹配的是，网络安全人才缺口不断扩大，行业深陷“人才荒”。面对这一挑战，28日在上海举办的“补天白帽大会”试图开出药方。

（3月28日，上海）近年来，网络安全问题呈现高发态势；与之不相匹配的是，网络安全人才缺口不断扩大，行业深陷“人才荒”。面对这一挑战，28日在上海举办的“补天白帽大会”试图开出药方。会议主办方补天漏洞响应平台“掌门人”白健表示，守护网络安全、培养行业人才，还需动员民间力量，实现网络共治。

民间安全群体也被称为“白帽子”，补天白帽大会是首个面向民间安全群体、专注于漏洞响应与防护的全球性安全行业盛会。会议由360企业安全集团旗下的补天漏洞响应平台主办，在国家网络与信息安全信息通报中心、国家互联网应急中心、国家信息安全漏洞库等单位的指导下，自2013年起已成功举办五届。

360企业安全集团董事长齐向东表示，补天白帽大会是企业与“白帽子”们交流的桥梁。他说，民间的技术达人、“黑客”等都可以被积极引导，成长为网络安全行业的优秀人才、构建庞大的“白色产业链”抗衡黑产。

会议上，国内外“黑客”、业界大咖、安全厂商、研究机构齐聚一堂，演讲嘉宾中有高中生，也有从业十余年的技术精英。议题涵盖区块链、人工智能、安全人才培养等。网络安全软件服务商趋势科技公司（Trend Micro）漏洞研究总监Brian Gorenc发表了《国际漏洞攻击趋势及企业应急响应分析》的演讲；360网络安全北美研究院负责人李康做出了题为《人工智能安全》的报告。

白健表示，补天漏洞平台一直以“协同保护全社会网络安全”为使命，步履不停——2013年，平台的原型“库带计划”发布，公开收集各种通用系统漏洞；2014年，库带计划升级为补天漏洞响应平台；2015年，平台推出法律课堂、线下沙龙等白帽交流活动；2016年，补天众测服务上线，为企业提供更多增值服务。

白健表示，过去、现在和未来，补天漏洞平台都致力于做好三件事——维护企业网络安全、解决数据泄露隐患、培养网络安全人才。5年来，补天漏洞平台已发展为国内最大的漏洞响应平台，注册“白帽子”已达4万名，发现的漏洞数量超过25万个，注册企业达到5000余家。

调动民间力量守护网络安全是“持久战”，目前，“人才荒”形势依然严峻。据预测，当下网络安全人才的缺口达70万，2020年缺口将达140万。

白健表示，为了持续输送网络安全人才，平台发布了“补天安全人才培养计划”，已进入12座城市、40余高校，汇集精英导师资源，整合企业客户，助力学生技能提升的同时拓展就业渠道，力争打造补天-高校-企业三方协同的网络安全人才闭环。

补天白帽大会还评选出“5年间最具价值白帽奖”，颁发给5个“白帽子”。齐向东表示，这一奖励不仅是对“白帽子”的贡献给予肯定，更是为广大网络安全爱好者树立优秀典范。

“补天漏洞响应平台坚持做公益的平台，是引导‘白帽子’们的正义导师，也是守护网络安全的城墙。相信未来补天平台将为保护用户安全创造更大价值。”齐向东说。