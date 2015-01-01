  补天白帽大会:想要赢得CTF比赛 技巧和心态同样重要

补天白帽大会在深圳举行，PHP弱类型这种题目出现在CTF比赛中的概率里非常高。第二个题目是藏源码的一百种方式。

3月30日，首个面向全球白帽和技术精英开放的、专注于漏洞响应和防护的全球性安全行业大会——补天白帽大会在深圳举行，长亭科技安全研究人员Phithon发表演讲时表示，“CTF比赛是一个可以快速积累安全知识的方式，当然也可以是一个信息安全从业从入门到放弃的路，要想赢得CTF比赛的胜利，没有银弹、没有捷径，只有多加训练。”

长亭科技安全研究人员 Phithon发表议题

Phithon介绍到，PHP弱类型这种题目出现在CTF比赛中的概率里非常高。第一个最原始的就是进行strcmp字符串比较，这样的题目在实际中并不多。第二类是字符串比较升级版，这个题目的核心意思是你能不能找到一个字符串两个参数相等，然后他们的原值不相等的变量。第三类是在实战中是经常遇到的，用户传入了他的用户名，WAF在数据库里将用户密码查询出来，然后进行密码比较，如果比较相等，他就登录成功。

第二个题目是藏源码的一百种方式，藏源码是CTF比赛的必备技巧，我们要研究出题人为什么出这些题目，Phithon提到，首先这个题目的考点是代码审计，二是获取源码的过程也是考点之一，这时候出题人往往会把源码给出来。三比较困难的一类，有时候通过黑盒是没法把这个漏洞挖掘出来的，他很可能就会给你源码，比如直接嵌在HTML注释中或者直接给一个文件读取漏洞，这是简单粗暴的源码泄露题目。

Phithon对哪些地方可以藏源码进行了总结，首先是代码包，二是版本控制文件，三是一些开发环境遗留比如Mac文件管理器，四是文件读取漏洞，五是简单逆向，六是数据包分析。

第三个题目有关WAF，这与找源码是一样的问题，我们在实际工作中遇到WAF确实很多，你可以看到WAF里有很多信息，最后发现字符串里面有一个替换空型的WAF，另外一个是字符串替换空型WAF加强版，就是循环替换法。

Phithon强调，应对这类题目最重要的是心态，不要对WAF产生惧怕心理，因为在CTF比赛中WAF总是可以绕过的。另外，要想打好一场CTF比赛，技巧是最重要的，同时还要积累一定的基础知识，还要试着去理解出题人的想法，揣摩这个题目的用意是什么。