瞄准医疗数据安全四大风险 东软DBA如何绝地阻击

医疗行业单位的信息化建设始终领先于社会同期平均水平，与之相应的，医疗单位也面临着其行业独有的数据安全风险。东软DBA数据安全平台，兼具数据库审计、防火墙、加密和评估扫描模块功能，可切实提高数据安全水平等工作。

作为与人民生活福利密切相关的保障性设施，医疗行业单位，尤其是大中型医院的信息化建设始终领先于社会同期平均水平，各业务环节几乎已全部纳入到IT信息链条中，并逐步呈现出自成体系的信息技术范畴。与之相应的，医疗单位也面临着其行业独有的数据安全风险。

为解决以上问题，东软推出了以数据库审计系统（DBA）为依托的NetEye数据安全平台，面向医疗行业数据安全需求，提供成熟、可靠的整体解决方案，并在各个领域均表现出鲜明的优势特点。

一、防范非法统方

通过内置的专业防统方功能，东软 DBA能够实时检测针对HIS系统的非法统方行为，保护医疗单位合法权益，提高通过行业规章要求、等级保护等标准规范的能力。

(一)准确度极佳。东软DBA了解HIS数据库结构，具备准确的统方模型定义，具备制订出业内精确度领先的统方策略的能力，是东软DBA在防统方领域无与伦比的先天优势。

(二)误报率低。东软在医疗信息化领域审核二十余年，了解客户需求，熟悉各医疗流程的运维操作特点，如药库/药房管理、药品字典维护、药品/非药统计、就诊信息查询等，能够准确甄别误判环节，将误报率控制在可接受范围内。

(三)漏报率优异。东软DBA不仅仅审计对指定数据对象的访问，而且还将通过其它技术手段进行辅助检测，防范个别内部人员通过数据库内部机制进行间接统方，如数据转存、设立视图、调用存储过程/函数等，截断逃避监管的隐蔽通道，实现良好的审计覆盖面。

(四)层次化的检测阶梯。东软DBA的防统方策略，不是简单几条检测策略配置的罗列，而是在充分理解HIS数据库结构和业务特征的基础上，制订出的层次化的检测策略阶梯，并根据命中率、可疑度、防漏审/漏报、防误报、执行效率等因素综合权衡，严谨选择每条检测规则的检测粒度以及所处的阶梯位置，从而使DBA防统方实现良好的检测性能和效果。

(五)开箱即用。为便于客户对DBA防统方功能的高效运用，东软DBA将防统方功能单独封装为策略包和报表模块，每个策略包均针对特定品牌、特定版本的HIS系统而专门打造，用户可通过报表模块自动生成指定类型的防统方合规报表，降低部署难度，提高审计监管力度。

二、保护病患信息

病患信息是医疗单位重点保护的数据资产，此类信息广泛分布在HIS、EMR、CPR等系统的数据库中。一方面，病患信息数据需要面向正常业务系统提供全面访问服务；另一方面，又需要向特定的临时请求开放有限的访问权限，如医学科研课题研究、临床案例样本调查等。

东软DBA数据安全平台能够提供完善的敏感数据保护机制，满足客户的多种需求。

(一)基于数十种条件来严格描述各类用途的业务访问请求，为后续敏感数据保护提供访问源定义。

(二)按照可操作记录数量来约束数据扩散速度。

(三)按照字段类别来控制可访问数据范围。

(四)在可访问范围内，对其中的敏感数据进行事前静态、实时动态脱敏处理和事前静态加密处理。

东软DBA数据安全平台，妥善满足了医疗行业敏感数据的弹性保护需求，把以往简单粗暴的“允许、禁止”二元制策略，进一步优化为“允许、禁止、允许但需少量、允许但需脱敏”多元制保护体系。

三、监督IT服务

通常，在信息化建设过程中，医疗机构与IT服务商将在约定的工作界面内按照合同要求交付工作，保质、保量。然而，在实际操作过程中，难免出现分工界面不清晰或使用混乱、交付成果不明确等情况，极易引发一系列的安全隐患，如数据泄露、后门预留等。针对此风险，东软DBA数据安全平台可将IT服务工作限定在一个可控、可审计的范围内。

(一)提供数据访问控制机制，约束IT服务人员的数据访问范围。

(二)提供数据加密和脱敏机制，防止敏感数据泄露。

(三)采用数据审计手段，监督对核心数据资产的全部访问。

(四)采用运维审计手段，监控对核心系统的维护操作(NABH运维审计)。

(五)设置审计报警策略，对高可疑度的访问、操作进行实时报警，及时通知安全管理员排查可疑行为。

东软DBA数据安全平台能够为医疗单位的信息化建设提供可靠的沙盒环境，监督、约束IT服务有序交付，避免对现网系统造成安全威胁。

四、增加纵深防御

从安全层面上来看，医疗单位信息系统是近似平坦的结构，几乎所有的桌面系统都可以访问所有的服务器资源，无论是应用业务服务器还是数据服务器，尤其是在应用层<->数据层之间，几乎是全连通的。这对安全防护非常不利。

东软DBA数据安全平台可方便、高效地增加医疗单位信息系统的防御纵深。

东软DBA数据安全平台，兼具数据库审计、数据库防火墙、数据库加密和数据库评估扫描模块功能，并内置SOX、等级保护、防统方、PCI等报表模板，可有力促进医疗单位进行内部监管强化、安全评测申报以及切实提高数据安全水平等工作。