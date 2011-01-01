再破魔力象限 山石网科入选Gartner IDPS MQ

Gartner发布了IDPS魔力象限，山石网科凭借业界领先的技术实力成功入选。此次是继企业级防火墙、UTM魔力象限之后，山石网科入选的又一个重要象限，山石网科所着力发展的综合安全防护能力得到了权威的关注与认可。

近日，国际知名咨询机构Gartner发布了IDPS（Intrusion Detection and Prevention Systems入侵检测与防御系统）魔力象限，山石网科凭借业界领先的技术实力成功入选。此次是继企业级防火墙、UTM魔力象限之后，山石网科入选的又一个重要象限，山石网科所着力发展的综合安全防护能力得到了权威的关注与认可。

Gartner在报告中表示，山石网科入侵检测与防御产品线覆盖了不同等级的流量环境，可为不同规模体量的用户提供灵活的选择。尤其在中小型企业市场中，山石网科侵检测与防御产品以高性价比及低延时率等优异性能受到了广泛的认可。同时Gartner的用户调查显示，易于部署和管理是用户选择山石网科的首要原因。Gartner认为，山石网科近年表现得愈发出色，山石网科在网络安全领域的钻研进取带动了整个亚太乃至全球更广泛区域的网络安全发展。

山石网科入侵检测与防御产品具备L2-L7全面的威胁防御能力，所拥有的的多重威胁检测和防御能力支持底层的ARP攻击、网络层DoS/DDoS攻击以及多种常见协议的异常、等一系列已知、未知威胁的检测及防御。在第三方权威机构NSS Labs的评测中，山石网科的IPS检测率高达99.6%。同时，山石网科入侵检测与防御产品可提供全面的环境感知能力以及多视角、丰富易用的综合风险报表，为用户带去最简洁、有效的安全防护体验。为了更好的防御不断变异升级的威胁攻击，山石网科铺设了广泛的威胁情报合作体系，与多家业界知名安全厂商建立了多方位合作。多年的应用安全积累加之多维度的威胁情报合作，是高入侵检测率的有力保证。

山石网科市场副总裁张凌龄表示，入侵检测与防御产品作为更具针对性、精准性的防护产品，一直以来都是整体安全解决方案的中流砥柱。自年初正式升级以来，我们始终关注来自全球市场的反馈，如今入选Gartner IDPS魔力象限，是对山石网科入侵检测与防御产品的肯定。而又加入到一个新的魔力象限，也是山石网科强劲实力的有力印证，我们会坚守自己的“工匠精神”，为全世界的用户专心打磨出更优异的安全防护产品。