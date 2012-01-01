山石网科携手VMware发布基于NSX平台的微隔离可视化方案

网络空间安全领导厂商山石网科携手全球云基础架构和移动商务解决方案的领导厂商VMware，发布支持VMware NSX?网络虚拟化平台的全新山石云·格微隔离可视化方案。

网络空间安全领导厂商山石网科携手全球云基础架构和移动商务解决方案的领导厂商VMware，发布支持VMware NSX?网络虚拟化平台的全新山石云·格微隔离可视化方案。山石网科是国内一家专注于支持VMware NSX平台的网络安全厂商，其解决方案可帮助客户保护软件定义数据中心，抵御快速演变的网络攻击。

企业正面临多种内外部威胁，且情况不断加剧。尽管数据中心最近危机频发，但安全解决方案仍专注于外部防御，而部署数据中心的内部安全控制则程序复杂且价格高昂。通过集成山石网科云·格与VMware NSX，山石网科和VMware完美解决了以上需求。

以上集成解决方案可以保护工作负载，无论该工作负载是位于数据中心内或外部，还是在虚拟机和应用间迁移。

通过采用该解决方案，客户可以获得以下收益：

·从网络到应用，实现数据中心流量的全面威胁可视化，有效抵御一切潜在威胁；

·数据中心内部及云端的全自动化的先进安全防护；

·积极编排确保效率和生产力，轻松实现安全扩展。

VMware公司大中华区产品部总经理冼超舜博士表示：“作为全球云基础架构和移动商务解决方案的领导厂商，VMware致力于携手山石网科这样的领先企业，加速大中华区的云计算部署。软件定义数据中心的VMware NSX网络虚拟化平台，帮助企业将其物理网络转化成传输池，以策略驱动的方式连接网络和安全服务。通过整合VMware NSX和山石网科的集成产品组合，我们可以帮助本地客户提升安全性能和业务灵活性。”

山石网科CEO兼总裁罗东平称：“如今，企业正将其大量关键业务应用进行虚拟化。通过山石网科与VMware的强强联合，企业可以放心将其重要应用迁移至云端。”

山石网科和VMware将继续加强合作伙伴关系，为双方客户交付联合集成解决方案，满足其高度虚拟化需求，并为其关键基础设施和业务应用提供先进的安全防护功能。山石网科和VMware将专注于中国市场，全面覆盖金融服务、公共部门和大型企业等垂直领域。