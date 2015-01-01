Palo Alto以1亿美元收购以色列端点保护初创公司Secdo

Palo Alto Networks的收购热潮还在持续。本周二这家安全平台厂商宣布收购以色列端点保护初创公司Secdo，预计金额为1亿美元。

至顶网安全频道 04月13日 国际消息： Palo Alto Networks的收购热潮还在持续。本周二这家安全平台厂商宣布收购以色列端点保护初创公司Secdo，预计金额为1亿美元。

Secdo成立于2015年，主要提供的是一款企业事件响应平台，该平台承诺安全团队可以在几分钟内展开调查并修复复杂的威胁。Palo Alto的IR平台可自动执行终端取证分析和网络安全调查，让安全团队更加高效，让团队能够掌握每条警报背后的全部情况，并立即利用补救工具进行响应。

任何关注以色列初创企业的人都不会感到惊讶：Secdo公司的创始人Gil Barak和Shai Morag在成立Secdo之前曾在以色列陆军精锐8200情报部门工作过。《福布斯》称该部门是以色列的“秘密创业机器”，已有在该部门工作的8200人成立了1000多家公司，其中包括知名的Waze（现在归谷歌所有）、Check Point和Mirabilis（ICQ消息传递服务的开发者和拥有者）。

Palo Alto Networks在声明中表示：“Secdo的精英工程师团队将补充Palo Alto Networks研发机构内部的深度安全专业知识和创新。收购后，Secdo的平台将被整合到Traps和Palo Alto Networks平台中，并加入到日志服务中，‘让Palo Alto Networks应用框架中运行的应用更加精确地可视化、检测和阻止网络攻击。’”

Secdo在2016年12月的融资中筹集了至少1000万美元资金，投资放包括Marius Nacht、O.G. Tech Ventures和Rafael Development。这次收购预计将在第三季度完成，但需遵守通常的监管条件。



