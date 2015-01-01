Palo Alto Networks 在亚太区推出WildFire云服务，帮助亚太区客户获取完整威胁分析和防御功能，并从全球威胁防御中获益。

下一代安全企业Palo Alto Networks®（纽交所代码：PANW）近日在亚太区推出WildFire™云服务。该服务帮助亚太区用户获取Palo Alto Networks WildFire 云服务所提供的威胁分析和防御功能，同时借助这一针对亚太区的云服务帮助客户解决数据隐私问题。WildFire现已面向亚太、欧盟、日本以及北美等地推出针对各自区域的云服务。

网络攻击变得日益复杂和高深，威胁防御随之变得愈加困难、耗时和昂贵，特别是单独进行防御的时候这种情况尤为突出。就目前而言，没有一个机构能够单独赢得这场战斗。采用一种全球性的、云交付的且由社区推动的方式来综合分析威胁，才能获取最有价值的威胁情报和防御服务，从而有效抵抗那些相互之间共享信息、攻击手段及技术的黑客社区。

然而，近期全球及本地区数据法规的发展形势加大了业界对数据传输、防护以及主权的担忧。Palo Alto Networks赋予客户这样的能力：将那些未知内容上传至亚太区WildFire云进行分析和判定，助力客户实现对数据的更强管控，从而在充分利用好全球共享威胁数据的同时，确保其数据更加满足主权和隐私的要求。

此外，借助Palo Alto Networks WildFire™ 亚太区云服务，亚太区安全团队可以加速数据获取、分析及响应进程；借助这些来自整个WildFire社区的全球相关情报，安全团队可以直接获取由Palo Alto Networks提供的AutoFocus™情境威胁情报服务。

Palo Alto Networks在亚太区推出WildFire™云服务，是对客户承诺的进一步兑现。Palo Alto Networks针对亚太区云基础设施的投资以及驻新加坡的威胁情报团队Unit 42 将为亚太区以及全球客户，提供更多针对高级网络攻击的增强防护。

引言

“随着亚太区企业及现代网络的急速增长，网络攻击也变得愈演愈烈。我们推出的WildFire亚太区云服务将助力企业增强全球防御能力，从容应对日渐复杂的威胁，同时解决客户对数据主权及隐私问题的疑虑。”

——Palo Alto Networks亚太区高级副总裁Simon Green