Palo Alto Networks发布最新调查报告：网络犯罪给74%的中国企业带来经济损失 

Palo Alto近日发布最新调查报告《亚太地区网络安全状况调查报告》，报告显示，86%的中国受访者表示网络攻击变得越来越复杂，阻击网络犯罪的最大障碍是无法及时跟进和采用有效的安全解决方案。

下一代安全企业Palo Alto Networks®（纽交所代码：PANW）近日发布最新调查报告《亚太地区网络安全状况调查报告》，报告显示，86%的中国受访者表示网络攻击变得越来越复杂，阻击网络犯罪的最大障碍是无法及时跟进和采用有效的安全解决方案。

此外，该报告还提及2016-2017财年那些由于网络攻击而引起金钱损失的敏感话题，令人不安的是，74%的中国受访者表示他们因此而遭受经济损失，其中有两家公司表示他们遭受的损失在340万至680万元人民币之间。除了担心钱财损失之外，有33%的中国企业担心客户信息被窃取，有24%的企业担心名誉受损。

中国调查中的其他主要发现还包括：

许多公司采用“选用不同单一功能产品再组合使用”的安全方案， 而非综合性方案来应对安全问题。中国企业在考虑采用何种保护方案的时候总是游移不定。杀毒软件和防火墙是最常采用的安全措施，但仅有13%的受访企业表示采取了反勒索软件措施，32%配备了终端防御方案。

而非综合性方案来应对安全问题。中国企业在考虑采用何种保护方案的时候总是游移不定。杀毒软件和防火墙是最常采用的安全措施，但仅有13%的受访企业表示采取了反勒索软件措施，32%配备了终端防御方案。 绝大多数受访者对网络安全持乐观态度，但企业内部却危机四伏： 97%的受访企业表示配有专门的IT部门或团队，而且比较乐观的是78%的企业在寻求更好的网络防御方案上的投入在不断增加。尽管如此，堡垒最容易从内部攻破，48%的员工对网络安全缺乏足够认识，其次是来自于第三方服务提供商和供应商的风险，占比达46%。

97%的受访企业表示配有专门的IT部门或团队，而且比较乐观的是78%的企业在寻求更好的网络防御方案上的投入在不断增加。尽管如此，堡垒最容易从内部攻破，48%的员工对网络安全缺乏足够认识，其次是来自于第三方服务提供商和供应商的风险，占比达46%。 支持安全事件的公开透明上报：谈及提交给监管者的攻击报告，86%的受访者表示提交应该强制，90%表示报告应该有助于防御网络犯罪的发生。令人振奋的是，64%的受访者表示他们与业内友商分享了网络攻击信息，与亚太地区44%的平均值相比，中国在这一方面的调查结果为最高。

“中国企业正在经受着复杂网络攻击的蹂躏，遭受着经济损失。各个行业的企业都已成为网络攻击的对象，这是因为黑客的目的便是设计出这些覆盖甚广的重大网络攻击来以实现经济回报。各类机构最好采用以预防为主的网络安全方案来消除来自于网络内外的各类威胁。”

——Palo Alto Networks副总裁兼亚太区首席安全官Sean Duca