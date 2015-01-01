Palo Alto Networks发布最新调查报告：网络犯罪给74%的中国企业带来经济损失 

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下一代安全企业Palo Alto Networks®（纽交所代码：PANW）近日发布最新调查报告《亚太地区网络安全状况调查报告》，报告显示，86%的中国受访者表示网络攻击变得越来越复杂，阻击网络犯罪的最大障碍是无法及时跟进和采用有效的安全解决方案。
此外，该报告还提及2016-2017财年那些由于网络攻击而引起金钱损失的敏感话题，令人不安的是，74%的中国受访者表示他们因此而遭受经济损失，其中有两家公司表示他们遭受的损失在340万至680万元人民币之间。除了担心钱财损失之外，有33%的中国企业担心客户信息被窃取，有24%的企业担心名誉受损。
中国调查中的其他主要发现还包括：
“中国企业正在经受着复杂网络攻击的蹂躏，遭受着经济损失。各个行业的企业都已成为网络攻击的对象，这是因为黑客的目的便是设计出这些覆盖甚广的重大网络攻击来以实现经济回报。各类机构最好采用以预防为主的网络安全方案来消除来自于网络内外的各类威胁。”
——Palo Alto Networks副总裁兼亚太区首席安全官Sean Duca
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