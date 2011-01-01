 聚焦信息通信安全 中国信通院-阿里巴巴集团携手成立安全创新中心

3月6日，中国信通院-阿里巴巴集团安全创新中心在京正式成立。创新中心将聚焦于信息通信安全领域，合作开展国家与行业标准研制、产业发展研究、测试技术手段研发等工作，编制和发布相关研究报告和白皮书，以及输出技术能力和创新成果为社会提供服务。

ZD至顶网安全频道 03月06日 综合消息： 3月6日，中国信通院-阿里巴巴集团安全创新中心在京正式成立。创新中心将聚焦于信息通信安全领域，合作开展国家与行业标准研制、产业发展研究、测试技术手段研发等工作，编制和发布相关研究报告和白皮书，以及输出技术能力和创新成果为社会提供服务。

中国信息通信研究院在国家ICT领域重大战略和重大政策制定中发挥着核心支撑的作用，在网络安全技术产业创新与监管支撑等方面有着雄厚的研究实力，而且在国际ICT领域也具有较高的影响力。

阿里巴巴集团经过十多年的发展，成为中国最大的互联网公司之一，建立了非常丰富的生态格局，也拥有最为复杂的业务场景，在网络安全领域沉淀了丰富的实践经验，具备了领先的安全技术能力和全面的安全解决方案。

中国信息通信研究院和阿里巴巴联合成立安全创新中心珠联璧合，双方不仅可以进行前沿领域的研究，而且能够很好地将这些创新成果最终落地。

图-中国信息通信研究院院长刘多致辞

中国信息通信研究院院长刘多在会上表示，“新一轮科技和产业革命正在创造历史性机遇，当前，云计算、物联网、大数据等新一代网络信息技术正快速融合、全面普及。与此同时，网络安全面临着全新的严峻挑战。正是在这一背景下，中国信通院与阿里巴巴集团携手成立安全创新中心。创新中心的成立是双方战略合作的进一步深化和升级，合作双方可以充分利用各自在网络安全领域的优势资源，互相促进，实现互惠互利，携手开创网络安全合作共赢的新局面。”

图-阿里巴巴集团首席风险官刘振飞致辞

阿里巴巴集团首席风险官刘振飞表示，“很高兴能够与中国信息通信研究院共同成立安全创新中心。中国信息通信研究院是国家高端专业智库，始终站在技术研究领域的最前沿。阿里巴巴拥有全球最为复杂的业务场景，而且在安全技术方面有着十多年的积累。双方联手，可谓天作之合。相信中国信通院-阿里巴巴集团安全创新中心会不断研发创造新的技术和产品，用科技服务整个社会。”

中国信通院-阿里巴巴集团安全创新中心将积极践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，为维护公共互联网网络安全和大数据安全，推动网络安全公共服务体系和平台建设，促进互联网新技术新业务安全评估研究和技术创新，拓展创新成果的应用，加强通信主管部门安全监管工作支撑，推进信息通信安全技术经济产业的发展。

创新中心将开展防范和打击通讯信息诈骗相关技术研究和实验；同时，进行信息通信安全基础技术研究，如防病毒引擎、应用安全加固技术等。在物联网安全技术研究领域，重点对车联网及车载智能终端安全进行研究；另外，还将推进YunOS终端安全研究，包括云操作系统标准制定，TEE安全、操作系统安全、应用安全评估与研究。

图-中国信通院-阿里巴巴集团安全创新中心聘任的专家委员