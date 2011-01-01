《诺顿网络安全报告》揭示父母对网络欺凌和网络世界安全的担忧

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今日，赛门铁克（纳斯达克：SYMC）旗下诺顿公司发布《2016 年诺顿网络安全报告：家庭调研》，揭示家长对网络欺凌的认知，以及为保护子女而采取的预防措施。
诺顿报告显示，尽管66%的中国家长允许子女在11 岁之前访问互联网，但许多家长对此表示出多种担忧，例如44%的中国家长认为，子女在网上遭遇网络欺凌的可能性甚至高于现实生活。
赛门铁克公司亚洲区消费事业部总监徐俊鸿表示：“如今，青少年所面临的威胁不仅仅来自于身体暴力或面对面的身体对抗。网络欺凌正逐渐成为一个严重的问题，父母很难发现子女正在经历这种威胁，以及不知如何应对。与校园欺凌不同，青少年即便离开学校也无法阻止网络欺凌—— 只要连接网络，欺凌就随时可能发生。很多家长对此十分担心。”
除了网络欺凌之外，中国父母对子女网络安全的主要担心还包括：
家长已经开始通过保护举措提高家庭网络安全
《诺顿网络安全报告：家庭调研》结果显示，中国家长已经开始认识到网络欺凌对子女的危害，并且正在采取预防措施保护家庭安全，例如：
诺顿调查发现，家长采取最严格保护措施的国家，呈现出最低的网络欺凌发生率。然而令人担忧的是，调查结果显示，10%的中国家长并未采取任何措施保护子女的网络安全。
徐俊鸿补充道：“很多家长并不知道该如何发现子女是否遭受网络欺凌，也不知道如果遭遇欺凌的应对方法。对于所有家长而言，首先需要能够发现网络欺凌的迹象，并学会如何与子女展开交流。”
与子女开展有关网络安全的对话
《诺顿网络安全报告》表明，只有10%的中国家长发现子女曾遭受网络欺凌。尽管从表面上看，网络欺凌并不是一个大问题，但实际上，许多家长并不知道该如何发现网络欺凌迹象，从而导致网络欺凌并未得到真正的重视。此外，由于害怕无法上网或再次使用设备，以及担心受到父母的责备，或者害怕父母联系学校或者施暴者的家长，使问题进一步加剧，很多青少年选择对受到网络欺凌保持沉默。
网络欺凌是一个敏感话题，对此展开对话可能并不容易。如果家长认为子女受到网络欺凌，首先要选择与子女开展沟通。
网络欺凌的迹象
如果出现以下现象，也许青少年正在遭受网络欺凌：
如欲了解更多关于网络欺凌以及父母如何与子女更轻松地展开对话的建议，请访问http://norton.com/cyberbullying。
综合评分：8.35 分
云能力：7 分
营业额：67.3亿美元[2012]
云服务：赛门铁克云备份
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