《诺顿网络安全报告》揭示父母对网络欺凌和网络世界安全的担忧

《诺顿网络安全报告》调研结果显示,大多数父母认为子女在网络世界受到欺凌的可能性更高。赛门铁克诺顿公司发布《2016 年诺顿网络安全报告：家庭调研》，揭示家长对网络欺凌的认知，以及为保护子女而采取的预防措施。

今日，赛门铁克（纳斯达克：SYMC）旗下诺顿公司发布《2016 年诺顿网络安全报告：家庭调研》，揭示家长对网络欺凌的认知，以及为保护子女而采取的预防措施。

诺顿报告显示，尽管66%的中国家长允许子女在11 岁之前访问互联网，但许多家长对此表示出多种担忧，例如44%的中国家长认为，子女在网上遭遇网络欺凌的可能性甚至高于现实生活。

赛门铁克公司亚洲区消费事业部总监徐俊鸿表示：“如今，青少年所面临的威胁不仅仅来自于身体暴力或面对面的身体对抗。网络欺凌正逐渐成为一个严重的问题，父母很难发现子女正在经历这种威胁，以及不知如何应对。与校园欺凌不同，青少年即便离开学校也无法阻止网络欺凌—— 只要连接网络，欺凌就随时可能发生。很多家长对此十分担心。”

除了网络欺凌之外，中国父母对子女网络安全的主要担心还包括：

下载恶意程序或病毒 (70%)

向陌生人透露过多个人信息 (71%)

在网络中受到诱骗，并在现实世界中与陌生人见面 (66%)

在网络上做出将家庭置于危险 (56%) 或者令家庭蒙羞的事情 (58%)，或者做出未来会影响大学生活或工作的事情 (57%)

家长已经开始通过保护举措提高家庭网络安全

《诺顿网络安全报告：家庭调研》结果显示，中国家长已经开始认识到网络欺凌对子女的危害，并且正在采取预防措施保护家庭安全，例如：

·38%的家长选择查看子女的网页浏览记录

·37%的家长仅允许子女访问部分网站

·39%的家长仅允许子女在家长监管下访问互联网；30%的家长会在下载应用前对所有应用进行审查

·18%的家长仅允许子女在家庭公共区域访问互联网

·20%的家长会控制在社交网站上发布关于自己子女的信息，并有26%的家长会在家庭路由器中设置家长模式

诺顿调查发现，家长采取最严格保护措施的国家，呈现出最低的网络欺凌发生率。然而令人担忧的是，调查结果显示，10%的中国家长并未采取任何措施保护子女的网络安全。

徐俊鸿补充道：“很多家长并不知道该如何发现子女是否遭受网络欺凌，也不知道如果遭遇欺凌的应对方法。对于所有家长而言，首先需要能够发现网络欺凌的迹象，并学会如何与子女展开交流。”

与子女开展有关网络安全的对话

《诺顿网络安全报告》表明，只有10%的中国家长发现子女曾遭受网络欺凌。尽管从表面上看，网络欺凌并不是一个大问题，但实际上，许多家长并不知道该如何发现网络欺凌迹象，从而导致网络欺凌并未得到真正的重视。此外，由于害怕无法上网或再次使用设备，以及担心受到父母的责备，或者害怕父母联系学校或者施暴者的家长，使问题进一步加剧，很多青少年选择对受到网络欺凌保持沉默。

网络欺凌是一个敏感话题，对此展开对话可能并不容易。如果家长认为子女受到网络欺凌，首先要选择与子女开展沟通。

网络欺凌的迹象

如果出现以下现象，也许青少年正在遭受网络欺凌：

·收到在线消息或电子邮件时，表现十分紧张

·改变设备的使用习惯，开始避免或频繁使用设备

·寻找借口不去上学

·对网络活动充满戒备或故意掩饰

·躲避家人和朋友

·出现身体不适症状，如失眠、胃痛、头疼并出现体重下降或增长

·出现跟不上学习进度或表现出厌学情绪

·成绩开始下降

·变得极度易怒、沮丧或悲伤，尤其在上网或使用设备之后

·删除社交媒体或电子邮件帐户

如欲了解更多关于网络欺凌以及父母如何与子女更轻松地展开对话的建议，请访问http://norton.com/cyberbullying。