途隆云亮相首席安全官峰会，获信息安全优秀产品奖

2017年8月23日—24日，第四届网络安全（中国）论坛暨首席安全官（CISO）峰会在上海举行。途隆云凭借产品的创新性和独特的技术优势，荣获2017年度云安全与大数据领域『信息安全优秀产品奖』。

2017年8月23日—24日，第四届网络安全（中国）论坛暨首席安全官（CISO）峰会在上海举行。

途隆云凭借产品的创新性和独特的技术优势，荣获2017年度云安全与大数据领域『信息安全优秀产品奖』。

▲途隆云荣获2017年度云安全与大数据领域『信息安全优秀产品奖』

作为企业级信息安全最具影响力年度盛会，本次论坛邀请了40+知名厂商、200+行业重量级嘉宾、600+国内外信息安全服务商重点用户单位参与，共同探讨在网络安全威胁和新型病毒风险日益突出的新环境下，如何保障并提升网络信息安全新课题。同时，经过严格评选，对2017年在网络安全方面做出杰出贡献、并广受客户及业界一致好评的公司及个人进行了表彰。

8月23日，以“数据时代 安全护航”为主题的第四届网络安全（中国）论坛拉开序幕，途隆云CEO张晓兵应邀出席论坛开幕式，并参与“数据安全 云安全”主题圆桌对话。随着众多行业逐步数据化、网络化、移动化、智能化，信息社会已经进入万物互联时代。在这样的新环境下，网络威胁级别也将随之攀升。张晓兵表示，在面对新型病毒、新型网络攻击时，必须增强网络的安全防御能力和安全威慑能力。途隆云提供可靠的抗DDoS攻击能力、漏洞发现与防御能力和威胁态势感知能力，为网络空间中的企业进行安全赋能。

▲途隆云CEO张晓兵受邀出席主论坛嘉宾对话

在云安全及互联网运营安全专题峰会上，张晓兵围绕“网络空间防御新思想与威胁态势感知新方法”进行了主题分享。他指出，未来的安全态势除了感知，还应当具备分析与溯源能力，最终做到态势防御。途隆云基于安全计算平台构建了威胁感知和溯源系统，最终做到了威胁防御。途隆云拥有强大的资源、云防护技术和安全运维能力，并且做到了单点2.3T bps 抗DDoS攻击能力，能够帮助客户轻松抵御海量的网络攻击。

另外，张晓兵还介绍了通过途隆云态势感知系统可全方位评估网络安全风险的功能。通过对接安全数据中心资源，能够实时监测世界DDoS攻击态势，及时发现网络空间威胁。客户通过借助途隆云的安全态势感知平台，可以实时感知业务网络整体安全态势，及时发现网络中的异常行为，并作出风险告警，真正做到对网络安全的可见、可控、可管、可预测。当面对网络攻击时，尽量做到事前预判、事中防护和事后追踪，让客户对攻击态势，一览无余。

▲途隆云CEO张晓兵进行主题分享

在对话环节，针对“如何确保云服务数据安全”这一问题，张晓兵结合途隆云的业务特点和行业经验进行了解答：“在整个安全体系建设中，首先，途隆云提供了安全的云平台，并且在云平台之上提供完整的安全服务能力。其次，途隆云能够为企业提供网络层的安全解决方案，相当于在业务数据中心的最外层搭建一道安全屏障，当企业遭遇网络攻击时，途隆云可以帮助用户进行数据清洗、网络优化等安全能力的输出。”

另外，张晓兵从安全发展趋势的角度，对“网络新威胁与网络安全应急响应的新常态”这一话题发表了看法，“未来，企业应当更加重视在整个网络空间最外围的安全防御建设。我们的安全厂商需要将安全能力不断前置，用态势感知的方式，用大数据的方式，在源头看到即将产生的威胁，从而采用一种更早于威胁到来的方式去做网络空间防御，让安全可见。”

本次大会现场，途隆云重点展示了态势感知系统和抗DDoS解决方案，吸引了不少前来参会的嘉宾广泛关注，有的参会者在听完途隆云CEO张晓兵的主题分享后，特意到展台前与工作人员进一步交流，表示希望与途隆云取得进一步的接触并寻求合作机会。

▲途隆云现场展台，前来交流的嘉宾络绎不绝

会后，张晓兵接受了上海信息化杂志社记者的专访，对途隆云与腾讯云共建的DDoS防护联盟，如何与安全圈内生态合作伙伴开展合作与共享的问题，张晓兵表示，“途隆云始终专注于云计算安全领域的技术研究，并坚持开放、共享与合作。途隆云愿同有能力、有责任、有担当的各领域合作伙伴，共同建设全产业协同联动的云安全防护体系，打造并运营大数据安全产业链条，积极构筑云安全的产业生态。”

▲张晓兵接受上海信息化杂志社记者专访