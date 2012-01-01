2017游戏业“奥斯卡” 途隆云获年度最佳服务商大奖

2017年11月2日-3日，由GMGC、成都市经济和信息化委员会联合主办的，第六届全球游戏开发者大会暨天府奖盛典盛大召开。作为云计算安全的领航者，途隆云凭借在游戏安防服务的亮眼表现，荣膺天府奖：2017年度最佳移动游戏服务商。

2017年11月2日-3日，由GMGC、成都市经济和信息化委员会联合主办的，第六届全球游戏开发者大会暨天府奖盛典（简称：GMGC成都2017）盛大召开。作为云计算安全的领航者，途隆云凭借在游戏安防服务的亮眼表现，荣膺天府奖：2017年度最佳移动游戏服务商。

GMGC成都作为亚太地区最具影响力的游戏开发者大会，始终致力于推动游戏产业的创新与融合发展，促进全球游戏开发者之间的沟通与合作。今年的GMGC成都2017以“匠心无界”的主题，邀请了1000+来自全球各地的优秀游戏开发者，3000+专业观众，共同参与这场匠心独运的饕餮盛宴。

天府奖是由GMGC创办的游戏行业年度颁奖盛典，面向游戏行业评选出年度优秀产品、企业及人物。因极高的权威性和专业性而备受业内人士推崇与认可，并且在行业内具有极为广泛的知名度。每年一度的天府奖颁奖盛典被业内人士和游戏媒体誉为“游戏界的奥斯卡”，牵动着无数游戏人的目光。

据了解，本届天府奖针对游戏人物、公司、作品、渠道/发行和第三方服务机构等共设置了16大类别的奖项，依托行业大数据，加上完善的评选流程，以及根据百度指数、大众票选、特邀媒体和权威评委团的多方意见，充分保证了天府奖评选结果的公平性和客观性。途隆云作为云计算安全的领航者，凭借丰富的防护经验，加上领先的云防护能力，并成功推出面向游戏客户的途隆E魔盾、抗CC攻击防御等多项安全防护服务，成功入围评选名单并最终荣膺“2017年度最佳移动游戏服务商”奖。

▲途隆云CEO张晓兵参加天府奖颁奖盛典

对于整个游戏产业而言，最核心、最本质的东西永远不会改变——那就是游戏产品本身，而真正的网络安全才是游戏行业健康发展的灵魂所在，所以，玩家数据的私密性和海量网络攻击威胁，同样是玩家和游戏公司关注的焦点。尤其对于游戏行业来说，天生就是基于IP而非域名访问，单IP的DDoS攻击让游戏公司目前的防御体系难以应付，并且这种攻击趋势已经向整个互联网蔓延。

途隆云以2.3T的单点抗D能力居行业之首。自2008年建成国内第一个清洗机房开始，10年间，途隆云凭借强大的自身资源和技术优势，已经具备了国内第一、国际领先的DDoS防御能力，能够帮助游戏公司低成本防护网络威胁，轻松抵御海量网络攻击，保护玩家的数据信息安全。

当前，途隆云已经为行业数百家游戏公司和上千款产品提供了网络安全防护服务，打造了诸多典型案例。除此以外，途隆云联合腾讯云等多家厂商共同建立DDoS防护联盟，并且在T级网络威胁、网络空间净化与协同联动等方面展开深度合作，为更多企业用户提供安全、可靠的云防护能力。