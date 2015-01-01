WiFi万能钥匙首席安全官龚蔚：对公共WiFi不必谈虎色变

9月15日，连尚网络宣布，WiFi万能钥匙对产品进行了全面升级，推出全新的安全版本，通过强化安全检测功能以及对于用户的风险提醒，防钓鱼能力再度提升。

9月15日，连尚网络宣布，WiFi万能钥匙对产品进行了全面升级，推出全新的安全版本，通过强化安全检测功能以及对于用户的风险提醒，防钓鱼能力再度提升。同时，连尚网络首席安全管理龚蔚透露，作为全球最大的网络互助分享平台，公司推出的行业首个千万级保额“WiFi安全险”上线两周年，至今仍保持着“零索赔”的纪录。

用户在操作WiFi万能钥匙APP的过程中，会对新版本的安全产品有更加直观的感受。比如，当用户在不够安全的热点环境下使用支付宝等财产管理工具，WiFi万能钥匙会自动弹出窗口，提示用户注意财产安全；当用户连接风险热点时，WiFi万能钥匙会以显著的标识提示WiFi热点的风险类型、危害范围与防范措施，并引导用户断开连接，切换到其他安全WiFi。通过此类引导，WiFi万能钥匙希望帮助用户树立安全意识，进一步远离网络风险。

2015年9月，WiFi万能钥匙在业内创造性的提出WiFi安全险这一概念。用户及热点主人均可享受到WiFi万能钥匙提供的网络安全保障。此举旨在给用户营造一个可以信赖的网络环境，让所有用户安心、便捷的使用WiFi上网。

WiFi安全险上线两周年未发生一起索赔案例，反映了WiFi万能钥匙在安全方面的投入和效果。一方面，基于4亿热点的大数据画像，WiFi万能钥匙自主研发了“安全云感知系统”，能够利用大数据追踪对WiFi热点进行全方位的安全评估，连接前，针对风险WiFi做出预警，帮助用户提前预知风险；同时，系统利用自学习能力，对预判到的风险WiFi热点进行智能追踪，及时调整判断，避免误判断。

另一方面，WiFi万能钥匙开发的“安全隧道保护系统”也已成为成熟应用。安全隧道保护系统是一套由多个专利技术组成的网络安全保障体系，包括数据加密分级传输、恶意攻击实时监测、高达90%以上的恶意攻击拦截等，可以提供底层驱动级保护。它不仅能够为用户在连网过程中的数据传输进行加密，同时其智能体检功能可以在用户上网过程中，实时对钓鱼、ARP攻击、DNS篡改等网络攻击行为进行监测。

通过WiFi安全云感知系统、安全隧道保护系统、WiFi安全险的结合，WiFi万能钥匙将安全使用WiFi的防护范围扩大至事前、事中、事后三个阶段，形成稳固的安全防护三角矩阵。

WiFi万能钥匙最新发布的《2017上半年中国公共WiFi安全报告》显示，会对用户造成潜在安全风险的热点，仅占全部热点的0.81%，而其中最常见的风险是通过隐藏的方式转向一些广告链接，公共WiFi并不像大家所想象的那么不安全。

目前，WiFi万能钥匙正在对风险WiFi背后的黑色产业链进行深度研究，未来将从风险的源头着手，继续提升产品的安全防御能力。