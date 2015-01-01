赛门铁克推出Endpoint Security for the Cloud Generation解决方案

赛门铁克推出的Endpoint Security for the Cloud Generation解决方案，是业界首个在单一终端安全代理架构中整合欺诈技术、移动威胁防御及终端检测和响应的产品，可帮助用户简化和降低运营成本，提供更强防护功能。

近日，全球网络安全领域领导厂商赛门铁克公司宣布推出最先进、最全面的终端解决方案EndpointSecurityfor the Cloud Generation。该解决方案通过先进的机器学习技术集成了欺诈技术、移动威胁防御、终端检测和响应 (EDR) 等技术，进一步强化提升了安全防御功能。基于市场领先的Symantec Endpoint Protection (SEP) 平台，EndpointSecurityfor the Cloud Generation是首款在单一代理平台中交付这些功能的解决方案，可帮助用户简化并优化环境，在降低成本的同时，进一步提高安全性，从而能够更好地应对云端挑战。

商业环境正在随着云计算和移动技术的普及应用，不断发生变化。这企业在不断加大力度保护使用不同设备的员工的同时，也在防范新的网络威胁。赛门铁克对 WannaCry 和 Petya 等攻击的有效防御再次肯定了‘以平台为中心’措施的必要性。这一方法可通过为所有的设备、网络和应用提供创新的安全解决方案，更加有效的应对不断升级的威胁。企业现在面临更多难处，除了因为缺少经验丰富的网络安全人员，另一方面，还面临选择市场中出现的越来越多的用于解决单一安全问题的复杂单点解决方案。

赛门铁克在单一代理平台中提供了独特且全面的终端功能，支持首席信息安全官和IT团队监测、管理和控制威胁，同时降低操作复杂性。通过集成框架，其他合作伙伴的解决方案同样可以集成到Symantec Endpoint Protection (SEP)中，并在单一代理平台中实现统一管理。

赛门铁克公司总裁兼首席运营官Mike Fey表示：“为了满足客户一直以来对卓越功能的需求，赛门铁克全新终端解决方案在单一代理平台中对产品功能进行了集成整合，帮助客户提高效率、降低成本，并有效应对高级威胁、恶意软件以及勒索软件。更重要的是，这些技术并非简单地整合在一起，每一项功能都能够单独与业内的同等独立产品进行直接比较。我们将这一解决方案称作Endpoint Security for the Cloud Generation。作为实现赛门铁克终端安全策略的又一重要里程碑式产品，我们感到十分高兴与自豪向客户推出这款高级解决方案。”

Endpoint Security for the Cloud Generation 采用全面并“以平台为中心” 的方法来应对现代威胁环境，并提供了能够强化终端安全的独特创新。凭借多个新添的全新创新功能，Symantec Endpoint Protection的全新功能包括：

大规模欺诈技术 -赛门铁克在终端保护中加入了欺诈功能，能够更加有效地抵御攻击者。欺诈技术可欺骗攻击者，使他们误认为已经成功入侵企业。而实际上，攻击者被分流到存在虚假企业资产与信息的虚假环境中，在引导攻击者进行徒劳无功搜索的同时，为安全团队提供更多时间来消除攻击。作为SEP 14.1 中一部分，赛门铁克是首个在终端保护市场中推出该项技术的安全厂商。作为市场领导者，赛门铁克现已在全球 1.75亿个终端上部署了该技术。

通过SEP Mobile提供移动威胁防御-赛门铁克宣布在全球范围内推出SEP Mobile解决方案。在成功收购 Skycure仅90天后，赛门铁克为客户与合作伙伴带来了领先的移动终端保护功能。SEP Mobile能够提供业界认可的全面有效的移动威胁防御功能，帮助企业保护包括iOS和安卓等现代移动操作系统在内的员工自带设备与企业内部设备。

终端检测和响应 -赛门铁克宣布推出Advanced Threat Protection(ATP)3.0，集成了SEP 14中所的主要EDR增强功能。此外，赛门铁克还通过Symantec Endpoint Detection与Response Cloud，进一步扩展了这种可在几分钟内完成部署的基于云服务的保护，，增强企业防御网络攻击的安全级别。通过预先构建的事件响应使用手册，赛门铁克EDR Cloud能够提高研究人员的工作效率。该手册在将经验丰富的安全分析人员所具备的技能和最佳实践带给企业的同时，降低企业成本。

无签名保护-SEP 14.1 采用了高级机器学习和行为分析技术，能够根据客户环境进行优化，从而强化保护。在该技术的支持下，SEP 14已经在全球范围内主动拦截了超过十亿次试图通过端点传播的WannaCry攻击。

Symantec Endpoint Protection的强化功能 -SEP 强化功能可以防御零日攻击等漏洞攻击，并针对常用应用程序中的可疑与恶意活动进行屏蔽和隔离，来降低攻击所造成的损失。

其他资源：

分析师引言：

IDC安全产品部门副总裁Sean Pike表示：“对企业来说，精简安全保护已经变得越发重要。而无序散乱的端点解决方案带来了复杂性和更高成本，并且难以管理，同时还留下了可以利用的漏洞。赛门铁克可通过单一代理平台提供面向终端的全方位功能，支持企业的首席信息安全官和IT人员全局监测、管理和采取行动。”

客户评价：

The Economist公司合规总监兼业务连续性、网络安全和数据隐私负责人Vicki Gavin表示：“The Economist在部署Symantec Endpoint Protection 14之后，发现恶意软件事件减少了60%。而我们所处理的事件中，恶意软件占到了三分之二。凭借 SEP 14，我们处理恶意软件事件的时间减少了80%，使我们拥有更多的时间来执行高价值项目。”

加拿大皇家银行应用和运营总监Brian Jacome指出：“移动设备的灵活性和随处访问的能力对我们的员工至关重要。但这些云终端也同时带来了一系列威胁，并可能会成为金融服务的主要风险。SEP Mobile为我们提供了一种对于业务运营非常有益的有效措施，能够在部署后的几个小时内，识别出过去无法发现的安全威胁。现在，我们能够在威胁成形前，定期发现威胁所在，防患于未然。”

Endpoint for the Cloud Generation中所的产品包括：