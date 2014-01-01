赛门铁克收购VPN安全软件厂商SurfEasy 增强消费安全实力

赛门铁克宣布以3850万美元收购安全VPN提供商SurfEasy，旨在增强自己消费者安全业务的实力。SurfEasy母公司Opera Software表示，这是一笔全现金交易，85%将在完成交易时支付，剩余的15%将在15个月内支付。

至顶网安全频道 11月07日 综合消息：赛门铁克宣布以3850万美元收购安全VPN提供商SurfEasy，旨在增强自己消费者安全业务的实力。

SurfEasy母公司Opera Software表示，这是一笔全现金交易，85%将在完成交易时支付，剩余的15%将在15个月内支付。

SurfEasy将成为赛门铁克消费者业务部门的一员，预计增长率在5%上下。这将是一次明显的反弹，因为一年前赛门铁克消费者业务部门出现个位数甚至是双位数销售下滑。

Nines IT是一家位于安大略省基齐纳的战略服务提供商，该公司首席执行官Douglas Grosfield表示，他认为赛门铁克通过这次收购正在搬掉自己在安全领域的一个“绊脚石”

Grosfield表示：“所幸赛门铁克收购了SurfEasy。这并不是一次重大的收购，但是这项技术绝对能够让企业在无线服务和免费Wi-Fi普及的当下更轻松地确保通信安全。”

他认为，SurfEasy用于保护iOS、安卓、Mac和Windows设备的客户端安全VPN标志着厂商们正在转向提供端到端的集成安全平台。

他说：“我们看到了安全形势的变化，大型安全厂商提供端到端的统一安全平台，从消费者客户端一直到企业数据中心。过去，我们试图把赌注都压在一个地方，因为我们想要自己构建一个统一的安全架构。”

他说，他的公司有近50%的收入来自于与Sophos、Webroot和Carbon Black等公司紧密合作的安全产品。他们表现最抢眼的安全产品就是来自于KnowBe4的安全意识培训，其口号是“克服人为错误”。

“如果是人为错误，那么你使用的是什么技术就无关紧要了。这是把人作为防火墙。如果你不通过安全意识培训覆盖你的业务，那么就会留下一个巨大的漏洞。”

目前赛门铁克Norton Wi-Fi VPN产品就是由SurfEasy提供支持的，这款产品在上周Wi-Fi协议中出现KRACK漏洞事件曝光之后备受关注，实现“强劲的增长势头”。他表示，VPN产品的销量非常非常大，该产品给标准Norton安全产品带来了每年30美元到50美元的订阅增长率。