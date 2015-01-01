“智网络 · 汇安全”绿盟科技智慧安全2.0全国巡讲上海首站开讲

2017年4月21日，由绿盟科技举办的“智网络 · 汇安全”绿盟科技智慧安全2.0全国巡讲活动首站在上海拉开序幕。本次活动以“智网络·汇安全”为主题，旨在分享企业新一代信息安全架构及建设思路。

2017年4月21日，由绿盟科技举办的“智网络 · 汇安全”绿盟科技智慧安全2.0全国巡讲活动首站在上海拉开序幕。本次活动以“智网络·汇安全”为主题，旨在分享企业新一代信息安全架构及建设思路，除主会场外，还针对不同行业需求设置了金融、合作伙伴及企业智慧安全三大专场，来自上海市经信委、中国网络安全产业联盟、上海市信息安全行业协会等单位的多位领导，以及各界企事业单位安全专家共同参与了本次盛会，就新形势下的安全管理和防护技术展开讨论。

形势严峻 刻不容缓

“互联网+”时代，人类正步入以数字化、网络化、智能化为特征的智慧时代，整体IT环境已经发生了数量级的巨变。传统互联网威胁向工控系统扩散、智能技术应用安全问题愈加突出、云端安全事件将大量增加、泄露窃密性攻击步入“高发期”、 黑客和网络恐怖组织破坏力加大，网络安全问题日趋严峻。在此背景下，大数据、威胁情报、智能云等新技术演化应用均呈现出新的发展态势。

安全等保 脚踏实地

为应对各类新型网络威胁，国家先后出台了《网络安全法》、《信息安全等级保护》等法律法规及相关文件明确等保2.0时代对信息基础设施安全保护的标准和要求。在国家积极出台的新要求下，各界企业安全建设与等保工作如何紧密结合大数据分析、威胁情报等新一代攻防技术，构建集预警、防护、检测和响应于一体的闭环安全运营体系，如何实现对不同场景下，企业网络安全漏洞风险的动态分析与管理，是各方关注的焦点。

剑指威胁 携手共进

在大会开幕式上，上海经信委副处长刘山泉在致辞中指出：网络的快速发展对传统行业形成强烈冲击，在当今网络安全问题日益复杂的大背景下，社会各行各业都面临着向下一代智慧安全运营体系转型的实际问题，通过不断转型升级，全面增强网络安全防御能力和威慑能力。希望绿盟科技作为行业的中流砥柱，肩负起保障国家网络安全，加快构建关键信息基础设施安全保障体系的重任。

绿盟科技高级副总裁崔培升在致辞中表示，2017年是信息安全领域发展的关键一年，国家加大政策指引，加之市场需求的变化，整个安全行业正在经历一次有着时代意义的变革，安全云化、安全大数据化、安全服务化、安全高端化正在成为安全发展的主旋律。早在2015年，绿盟科技就启动了“智慧安全2.0” 战略，并在国家主管机构、产业联盟体系、行业客户群体、科研教育机构等领域，全面、快速推动安全运营服务平台建设，不断提升关键信息基础设施方面的服务能力。

解决企业安全困境 聚焦智慧安全2.0

绿盟科技高级副总裁叶晓虎在此次巡讲中指出，在安全威胁层出不穷的今天，企业长期承受着日常运维繁重，高级攻击手段防不胜防，黑产链条完整严密、效率高，投入不足、安全团队能力不足，勒索软件和DDoS攻击等五大困扰，智慧安全2.0将为企业用户妥善解决后顾之忧。智慧安全2.0是新IT环境下企业整体运营升级换代的一次契机，它为企业安全防护实现智能、敏捷、可运营。

与传统专注安全硬件产品不同，在智慧安全2.0战略指引下，企业安全解决方案紧密围绕用户需求，大力提升云端的安全能力，将技术、产品和服务、解决方案、交付运营等各个环节结合起来。态势感知帮助客户未雨绸缪、软件定义为安全运维带来敏捷应变、纵深防御给企业安全带来弹性和生存能力，这是智慧安全2.0最为重要的三个成功因素。

此次“智网络 · 汇安全”绿盟科技智慧安全2.0全国巡讲，就是为了使企业用户对智慧安全2.0有更全面、立体、深入的了解，开拓合作机会，让绿盟科技帮助深受安全问题困扰的企业建立全闭环的智慧安全防御体系，排内忧解外患。

三大专场 共话安全

针对各界企业面临的安全问题，本次巡讲除主论坛外，还开设金融专场、合作伙伴专场、企业智慧安全专场三大分会场。

金融专场：从客户真实使用场景出发，还原客户面临的核心问题，结合具体技术及解决方案讲解安全数据化、安全高端化在金融行业中的落地实施。

合作伙伴专场：绿盟科技专家为合作伙伴全面解读《网络安全法》，深入剖析、挖掘渠道行业机会，从行业细分门类及其需求引入重点产品线介绍，为开拓发展领域指明方向。

企业智慧安全专场：聚焦工控系统的综合保障，通过绿盟科技云计算解决方案、安全态势感知解决方案、威胁和漏洞管理解决方案的精彩讲解为到场客户答疑解惑，分享行业成功案例，共同探讨“互联网+”大背景下，企业智慧安全模式的构建与应用。

安全力量 覆盖全国

据悉，上海开幕式之后，绿盟科技智慧安全2.0全国巡讲将在北京、福州、厦门、西安、哈尔滨等全国各区域近三十座城市陆续展开。

此次巡讲为行业专家接触一线企业安全需求，为合作伙伴深入了解绿盟科技产品及解决方案提供了契机。

“士不可以不弘毅，任重而道远”

绿盟科技作为信息安全行业的领军企业，始终深耕专业技术，完善服务体系，转变运营思路，积极转型升级，智慧安全2.0就是绿盟科技转型升级关键一环。作为巨人背后的安全专家，绿盟科技将秉承信念，为客户业务的顺畅运行始终贡献自己的力量！