定义中国网络安全市场战略高度，绿盟科技为“互联网＋”保驾护航

为进一步提升全行业的战略高度，绿盟科技于4月21日主办的“ 智网络· 汇安全 ”智慧安全2.0巡讲活动在上海拉开帷幕，绿盟通过对“智慧安全2.0战略”的探索和实践，已取得阶段性成果。

在网络发展高度成熟的今天，网络安全问题越来越多地出现在大众视野中, 信息安全产业的巨大增量空间也在逐渐凸显，作为极有潜力的网络信息产业大国，我国信息安全市场总体规模到2018年有望达到 37.13亿美元，增速高于全球平均水平。

为进一步提升全行业的战略高度，绿盟科技于4月21日主办的“ 智网络· 汇安全 ”智慧安全2.0巡讲活动在上海拉开帷幕，“以匠心，筑安全，以智慧，享未来”，来自上海市经信委、中国网络安全产业联盟、上海市信息安全行业协会等单位的领导及各界企事业单位的安全专家齐聚上海浦东，探讨行业发展趋势，提出建设性发展意见。

上海市经信委、中国网络安全产业联盟、上海市信息安全行业协会相关领导在提出网络安全的一些挑战时表示：“未雨时绸缪，防患于未然，移动互联网让我们能够及时、便捷地获取海量信息，但也给网络安全带来了极大的风险。联网个体所产生的大量数据中蕴含着数量庞大的用户与企业信息，一旦泄露将造成不可估计的损失。”同时并寄语，技术和人才是网络安全领域的重要推动力，以绿盟为代表的安全厂商应该加强新技术、新业务的发展，引领安全领域新潮流，保障企业及用户的云端信息安全。

绿盟通过对“智慧安全2.0战略”的探索和实践，已取得阶段性成果，绿盟高级副总裁叶晓虎介绍到，企业不仅仅需要硬件产品支撑安全服务的需求，还需要更加智能、敏捷的企业安全防护生态，以达到健康、高效的运营模式。基于此，绿盟科技提出了“智慧安全2.0战略”，即从传统产品模式向解决方案及安全运营模式转型，从而为企业“互联网+”保驾护航。

绿盟科技提出的“智慧安全2.0战略”是一个企业整体运营的升级换代过程，也是传统网络安全公司的下一代生存方式。为此，绿盟科技有针对性地打造了安全态势感知解决方案、云计算安全解决方案及下一代威胁防御解决方案，帮助企业迈向智慧安全2.0时代，实现智能、敏捷、可运营的企业安全防护。

· 绿盟安全态势感知解决方案，利用绿盟科技多种先进安全技术和大数据安全分析技术，对网络安全数据进行分析整合，实现了安全态势感知、攻击威胁预警、攻击事件溯源追踪三大能力。借助该解决方案，可有效支撑安全监管部门开展网络安全工作，实时掌握网络安全态势，及时掌握重要信息系统相关网络安全威胁风险，监测网络攻击、僵尸网络、病毒木马、安全漏洞等情况，及时发现网络安全事件线索，通报预警网络安全威胁，并协助安全监管部门调查、防范和打击网络攻击等恶意行为。

· 绿盟下一代威胁防御解决方案，可实现对传统威胁和APT威胁进行全面检测和防护，以绿盟威胁情报中心NTI为纽带，借助实时威胁分析和大数据安全分析两大系统，综合网络入侵防护、邮件过滤、终端安全等产品，实现网络、邮件、终端三大场景的全面部署和纵深防御，最终达到威胁进不来，扩散藏不住，敏感数据带不走的防护效果。

· 绿盟云计算安全解决方案，针对云环境边界和虚拟化出现的新挑战，提出了专业的全方位安全防护方案，包含抗拒绝服务、虚拟物理边界综合防护、虚拟内网异常行为检测防护、云主机加固和Web站点安全等等；并利用SDN和NFV新型技术，提速安全响应和防护速度，与多个知名云服务提供商协作实现了软件定义云安全，让安全更为敏捷。

作为智慧安全2.0中国行首场活动，绿盟在上海有针对性的开辟了金融、合作伙伴、智慧安全三个专场会议，分别就互联网金融、金融机构中心数据安全、大数据分析、机器学习等智慧智能领域的安全创新展开深入探讨。

未来，绿盟的智慧安全2.0将不断适应互联网安全形式的变化，整合多方资源，深入云安全全产业链，建立云上、云下的智慧安全防护体系，提升基于互联网+时代的综合协同防护。2.0巡讲活动将会走向全国，持续邀请各地方政府机构与行业专家一同探讨网络安全的机遇与挑战。