RSA 2017 | 十年磨一TI剑 绿盟科技再赴约

2月13日，美国旧金山，RSA Conference 2017信息安全大会即将开幕。自2008年绿盟科技第一次参加RSA以来，已走过10个年头。今年绿盟科技各路专家再聚旧金山，与您共赴这场安全盛宴。

ZD至顶网安全频道 02月14日 综合消息： 2月13日，美国旧金山，RSA Conference 2017信息安全大会即将开幕。自2008年绿盟科技第一次参加RSA以来，已走过10个年头。今年绿盟科技各路专家再聚旧金山，与您共赴这场安全盛宴。

Power of opportUNITY 团结就是力量

RSA 2017的主题是“Power of opportUNITY”, “UNITY”被大写突出了。RSA大会官方解释说，本届RSA大会将重点引导联合与分享，呼吁大家共同抵御日益复杂的安全威胁，而“水波纹”则代表了RSA大会的思想将会在行业中产生的涟漪效应。

不难看出，“机遇opportUNITY” 一词简直就是美国版的“团结就是力量”，但这种团结的力量显然不是简单的联合形式，而是在机遇中寻求厂商、客户、行业、解决方案和技术等方面的联合。

近几年中国参展商从7家到17家，再到今年的30家，参展内容涵盖了云安全、虚拟化、大数据、流量分析、威胁情报等各大主流领域，中国军团吹响了“团结”的号角，以崭新形象展显在世界的眼前，成为全球第二大参展集团，相信中国风在本届大会上的各种讨论，将会为“机遇opportUNITY” 一词带来新的诠释。

TI威胁情报再入创新沙盒

“机遇opportUNITY”虽然很多，但有一个方面相信是跑不掉的，那就是TI威胁情报。RSA 2017创新沙盒上，又有一家创新公司Uplevel Security杀入了Final list，其官网资料显示他们的服务能够对各类数据加以保护，从安全警报到威胁情报，同时可帮助企业自动采用响应及保护方案。在2016年底，该公司启动了1.2亿美金发布针对小企业的云端托管服务，让我们期待他们在RSA 2017创新沙盒的表现。

而绿盟科技在过去一年中也表现不俗，2016年3月，NTI绿盟威胁情报中心正式上线；11月，联合美国SANS研究院发布报告《威胁情报的定义及使用》，其中提到让威胁情报具有可操作性可以从三个方面入手，将威胁情报与组织的安全状况相结合，利用威胁情报促进调查与响应，利用威胁情报展望未来安全形势；2016年底，绿盟科技经过不断努力，成功签约一家日本跨国电信运营商，项目为其日常运营的1.7亿IP提供威胁情报及相关咨询服务，该企业是日本最大的三家运营商之一。这些成就得益于绿盟科技在过去数年对于威胁情报研究的厚积薄发。





欲穷千里目 更上一层楼

不知道是商量好了，还是大家英雄所见略同，今年各厂商展位上方都带了一个圈，看样子大家在过去一年里各有机遇，拥有各自的光环，都是“大天使”。当然，绿盟科技美国团队的同事们还是搞出了新创意，在自己展位上加盖了二层，所谓“欲穷千里目，更上一层楼”，在这里也祝国际团队在新的一年里，登高望远、再上层楼！

三年一个阶段 三步一个圆

回顾历年RSA大会主题时，小编无意中发现其中的一个规律。自2009年以来，RSA每隔3年就会有一个不小的变化。从2009到2011，加密安全始终占据了主旋律；从2012到2014，业界的发展给予了大家集体的智慧；2015到2016年，安全威胁形式迫使我们不得不进行改变，amit在keynote中呼吁大家联合抵御日益复杂的攻击形式。3年发展带来三年的变化，正如华尔兹一般的三步一旋，三步一圆，而网络安全的中国军团也正在这三步之约中快速升华！



