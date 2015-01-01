F5 在 Gartner 魔力象限中被评为 Web 应用防火墙领导者

F5公司在 Gartner 公司于 2017 年 8 月 7 日公布的“Web 应用防火墙 (WAF) 魔力象限”中被列入“领导者”象限。

F5 Networks(NASDAQ:FFIV) 今天宣布，F5公司在 Gartner 公司于 2017 年 8 月 7 日公布的“Web 应用防火墙 (WAF) 魔力象限”中被列入“领导者”象限。

F5 执行副总裁兼首席营销官 Ben Gibson 表示：“我们的应用安全管理器，即 WAF，一直是 F5 最受欢迎的产品之一。许多客户都依靠它来保护应用免遭各种威胁以及防范漏洞。为了满足客户的云需求，我们最近对产品进行了扩展，以全新方式提供相同的可信安全性，例如通过Silverline WAF提供托管服务；通过Silverline WAF Express提供灵活的、易于部署的自助服务门户；最近在Microsoft Azure等公共云市场中提供点击即部署服务。我们认为我们在魔力象限中的地位反映了客户在保护本地应用和越来越多的云中应用时对 F5 WAF 解决方案的信任。”

在描述这一市场时，Gartner 称 WAF“应客户需求而生，可保护本地（内部）或远程（托管、基于云或作为服务）部署的公共和内部 Web 应用。WAF 能够保护 Web 应用和 API 免遭广泛攻击，特别是注入式攻击和应用层拒绝服务 (DoS) 攻击。它们不仅提供基于签名的保护，还可支持主动安全模型和/或异常检测。”1

点击下方链接，获取完整的“2017 年 Web 应用防火墙魔力象限”报告：

https://interact.f5.com/F5_GartnerMQ2017_WAF.html

1Gartner 公司“Web 应用防火墙魔力象限”，Jeremy D’Hoinne、Adam Hils、Claudio Neiva，2017 年 8 月 7 日