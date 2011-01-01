 慧算账3.0上线 | 2017强劲首发！

慧算账3.0上线，新功能抢先体验

江湖传闻

本次发版的功能如独孤九剑

可让客户欣喜若狂

可让竞品闻风丧胆

……

小慧认真脸：这可不是传闻

① 新增顾问式权限体系

被吐槽N遍后，产品经理终于坐不住了，为使用“慧算账流程”的代账机构新增了一套全新的角色权限体系--顾问式权限体系，特设【财税顾问】角色，满足机构业务流程与岗位设置的需求。

顾问式权限角色架构图

机构负责人或系统管理员可自主切换权限

切换使用顾问式权限体系

PS:每次切换都会清空职员角色（机构负责人与系统管理员除外），但不影响职员与客户的派工关系。

② 提供看板管理，提高协同效率

多少客户的单据已经收到？多少客户的账务和税务可以开始处理了？不知道啊！我要去查工作进度Excel！

不用查啦，现增加单据交接、单据采集、期末处理、申报管理等四大看板，将客户按流程逐个流转到每个看板，亲们可直接在看板总览待处理客户及进度，提高协同效率。

*部分功能仅开放给受邀机构，以下两个看板所有机构都可使用

【单据交接】看板

总览取单情况及账务概况

【纳税申报】看板

总览全部客户应缴税金以及申报进度

还可在看板选中某个客户上传申报和缴款的回执，同步到慧算账企业版APP，让客户实时查看报税情况。

③ 整体优化单据流转单

每次月底都是电话、微信、QQ通知客户准备单据，沟通取单效率低；

整理好收到的单据后，还要口头或便利贴传达客户的单据情况与注意事项，繁琐且容易遗漏。

慧算账君发了两大招，让您不再烦恼。

第一招 系统增加取单通知自动推送

对于已通知但未回复的客户，可快速筛出，一键即可批量发送取单通知，提高通知效率。

以上，可节省多少沟通时间！

PS:记得提醒客户下载慧算账企业版APP，用自己的手机号码登录后，取单通知才可推送成功。

第二招 细化客户账务概况，并同步到【单据流转】

细化了账务概况，以便推荐合理的记账方案。

以上所记录的关键信息会流转到小灯泡-【单据流转】，您随时可查看客户的单据情况与注意事项。

④ 提供简易录单方式

很多客户账务都比较简单，于此，慧算账君很人性的在【单据】增加两种简易记账的方式。

引用预设模板

对于发票量较少或无，或费用、收付单据较少的企业，可引用单据预设模板进行记账。

先设置费用类型单据模板

*销售、采购等其他业务类型系统已预先设置

生成的模板清单，直接录入金额即可

复制以前会计期间单据

对于单据业务类型重复性高且量小的企业，可指定复制以前某会计期间单据，再根据实际录入本期金额即可。

⑤ 税费计算更准确

每次计算税费都谨小慎微，惶恐哪里算得不准确。

现在可以放心交给慧算账君了，慧算账君可智能、准确的计算税费，并呈现整个计算过程。

将税费计算过程前置到记账环节

在获取销售额后， 自动计算出增值税和附加税的预缴、减免和应缴税额，使税费计算更准确，涉税类凭证生成更智能。

*计算过程还综合考虑了小微企业多项税收优惠政策：

a. 区分小规模自开普票和代开专票；

b. 根据收入范围确认减免的附加税；

c. 税控设备购置费及维护费对应缴税额的影响；

企业所所得税自动计算

企业所得税自动结转损益，省事！

在【期末处理-期末凭证】自动生成凭证

⑥ 资产负债表重分类

资产负债表的往来项目出现红字，咋整？憋慌，我们可重分类！重分类后更规范资产负债表的填报，相关财务指标的计算也不会出现异常。

出现红字的资产负债表

重分类后客观反映往来项目的余额

⑦ 新增常见费用科目与税金科目

优化了会计科目，发版后所创建的账套新增了6大常见的费用科目以及“工会经费”、“文化事业建设费”税金科目，您无需再在【会计科目】手动新增，减少操作步骤。

6大常见的费用科目

另外，“堤围费”更名为“堤围费（水利基金、河道费）”，扩大科目的适用范围。

新增6大常见费用科目在单据的费用类型同步增加

⑧ 线上管理待办任务

平日里是否很多小事儿要记录在本子上？但记录后又容易遗忘，或不好跟踪？发版后可线上记录各种待办任务啦！

您可给自己创建任务，也可创建任务指派给别人。

若设置了任务完成的截止时间，系统会对于这个时间提前6小时提醒您及时处理任务。

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整体菜单结构调整

余额表、往来明细账支持同一会计年度跨期查询

支持跨部门派工

支持灵活设置系统管理员

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2017

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2017

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