对中国威胁情报行业你了解多少？

从企业自身数字化转型需求出发，信息安全将不可或缺，正所谓“知己知彼，百战不殆”，在下一代网络安全中，威胁情报必将发挥至关重要的作用。

至顶网安全频道 09月28日 北京报道：随着互联网和云计算在全球企业生产、办公环境中的普及，当前企业信息安全普遍存在着边界模糊、环境复杂、威胁多样化等问题。而国家等保要求和《网络安全法》也督促企业对网络安全合规、数据保护和业务安全给予更多关注与投入。从企业自身数字化转型需求出发，信息安全将不可或缺，正所谓“知己知彼，百战不殆”，在下一代网络安全中，威胁情报必将发挥至关重要的作用。



国内威胁情报市场现状



从国内安全市场来看，专门从事威胁情报的企业和机构其实并不多，目前在Gartner发布的《2017全球威胁情报市场指南》中只有微步在线一家中国企业入选。对此，微步在线CEO薛锋十分感慨的说，“三年前，我们在做威胁情报考时虑更多的还是战略层面上的重要性、产业价值、市场需求等宏观问题。但短短三年过去，现在已经到了落地和实战的阶段，最初的时候很多具体场景、产品形态（SaaS还是API）并没有过多的考虑，但通过和用户不断的接触，从最早期提供外部搜索界面到提供API，再到今天提供软件和硬件产品，这其实是一个不断摸索的过程。未来可能还会有其他产品形态，但这都要基于和客户的不断交流与摸索中去总结经验。”

微步在线CEO薛锋

薛锋还指出，“以前大家不是靠情报去对抗，而主要靠防火墙，这种方式比较被动。后来有了大数据，整体上安全开始向主动防御的方向发展，包括监控、探针和数据等手段能够把攻击者的行为记录下来并做关联分析，这才是最核心的技术。现在看很多传统公司也在做威胁情报，这是一件好事，我们看美国大的IT公司当中没有哪个公司不做威胁情报，比如FireEye、CrowdStrike都不是传统的情报公司，但他们都被权威机构评选为最佳的情报公司，他们都在用情报作为一种驱动力改变现有的产品，这是一个大趋势，也是推动产业及不同公司之间结合的一个支撑点，能够把大家串联起来一起来做威胁情报这项事业。”



因此，微步在线连续两年主办网络安全分析与情报大会，秉承着中立、客观、开放的原则，邀请来自政府机关、金融、互联网、安全等各个领域的一线安全专家，分享企业信息安全和威胁分析研究成果和落地实战案例，畅谈企业信息安全建设与威胁分析的发展趋势，对网络防护与威胁情报驱动的新一代网络安全技术进行多点发散的深度剖析。



在近期举报的2018网络安全分析与情报大会上，多位专家分享了现阶段网络安全防护的重点和威胁情报的需求与应用图景。在当今网络环境下，要如何建立信息安全体系？来自中国人民银行的吕毅认为，应当多方考虑、评估信息安全的价值，从而进行价值的落地和体系的建设，重要的是要让风险被充分认识，并凭借对风险的处置能力和业务的保障力取得更多信任。来自中国农业银行的李强则提出，企业信息安全的建设要与业务相配套，确立安全目标和安全总体模式，建立流程标准、定期运行检查。信息安全管理的对象应当分为四大类：业务、应用的建设和运行、IT基础设施、实体安全。



而在威胁情报的应用上，多名专家不约而同地表示，威胁情报能够增加信息覆盖的维度，让平面的信息变得立体可见，应用威胁情报就是知己知彼的过程。而威胁情报可以帮助企业加速对行业中新型威胁的布防速度和能力，因此威胁情报应当体现出高效、准确、具有可执行性等特性，此外，有了威胁情报后，还应当以强力的运营团队与之配合。



在薛锋看来，虽然国内信息安全产业发展比美国要滞后一些，但从整体增速来看却很快，当大数据、人工智能和云计算等新技术在网络安全中充分发挥作用后，未来国内肯定会出现几家千亿级别的安全情报企业。



开拓安全市场新思路



众所周知，安全的实质是攻防，我们对整个攻防的理解，十年前的状态和现在基本上没有太大的变化，而通过情报解决攻防问题是一种新的思路。传统的攻防手段实际是基于规则，对很多已知（变种）、未知的问题很难识别，但通过情报分析可以对包括攻击者视角、黑客常用攻击手段等进行学习，这样就可以在一定程度上及早的发现未知威胁问题。



另外，薛锋还表示，“AI肯定是未来安全发展的一个主要趋势。从攻击者的视角，传统的攻击者会通过一些规则和技术进行寻找漏洞，但这是非常低效的，而通过AI发现一些漏洞，比如木马或者软件，能够极大的提高效率，包括发现漏洞危害的程度都和以前不一样。从防御者的视角，传统方式通过签名和规则来进行防护，但只能做到精准识别一些已知的问题，但攻击已经不是基于规则了，很多攻击都是通过模型来寻找漏洞，很多都是未知的漏洞，所以现在防护不能完全基于传统的规则，而AI在未来的攻防方面肯定会是一个主要趋势。”



但我们也发现，AI在安全领域的应用程度和深度远不及在其它领域的应用，比如图像和语音识别领域。Gartner也曾分析过反欺诈领域AI应用的十分成熟，同样是信息安全领域，为什么网络安全领域AI的应用不是那么广泛呢？



薛锋认为，“其主要原因是安全领域数据的体量和类型的复杂度远超过其它行业。但就威胁情报分析来说，AI的应用前景是非常广泛的，这主要针对一些垂直场景，例如利用几百个小的算法去针对一个场景进行具体的应用，利用这种模型化的扫描，要远胜于传统的规则扫描，这点已经不会有太多置疑了。而今后企业当中最缺乏的将是安全分析人员，安全产品应该借助AI提供一种非常友好的界面和信息，让运维人员很简单的去做决策，而不是期望让用户自己去理解机器学习模型的工作原理。”



传统安全产品背后的技术、理念和现在已经截然不同，包括分析师的能力，情报和数据的收集都和以往的硬件产品有着很大不同。薛锋表示，“微步在线已经在云端利用大量的计算资源和数据库建立起千亿级别的威胁图谱，通过数据关联分析来更快更准地发现未知威胁，在识别威胁后，还应佐以运营能力、分析能力和适当的工具，并建议企业利用新一代网络安全技术，建立真正持续和全面的威胁监控能力。”



在我们看来，情报信息市场的普及，就是大家对安全意识转变的过程，这不是靠某家企业一己之力能够转变的，随着大家越来越重视安全，从过去的防守到现在的威胁监控，都需要安全企业脚踏实地的去做好每一项工作，除了做好自身产品和研发之外，更要共同推动国内信息安全产业的健康发展，为整个网络安全事业做出贡献。