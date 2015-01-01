 赛尔网络与盛邦安全达成战略合作 让高校体验到更高效更便捷的Web安全治理SaaS服务

赛尔网络与盛邦安全举行了战略合作签约仪式。赛尔网络副总经理杜佩林与盛邦安全CEO权小文代表双方企业签订战略合作协议。未来双方将加深在教育行业的合作，面向全国高校以SaaS形式提供网络安全治理、网站安全防御和安全运维服务。

10月24日，赛尔网络有限公司（下文简称“赛尔网络”）与远江盛邦网络安全科技股份有限公司（下文简称“盛邦安全”）在北京举行了战略合作签约仪式。赛尔网络副总经理杜佩林与盛邦安全CEO权小文代表双方企业签订战略合作协议。未来双方将加深在教育行业的合作，面向全国高校以SaaS形式提供网络安全治理、网站安全防御和安全运维服务。

签约仪式现场

赛尔网络副总经理杜佩林与盛邦安全CEO权小文在签约后合影留念

在签约仪式上，赛尔网络副总经理杜佩林表示，经过一年多的深入沟通和了解，盛邦安全有两个突出的优势受到赛尔网络关注：一是WAF产品性能卓越，稳定性非常好，二是对国内高校的Web安全有深刻的理解，一年半前提出用Web安全治理来解决高校Web安全问题的思路比较超前。

杜佩林还指出，赛尔网络有十七年运营教育网的丰富经验，对高校的信息化建设与应用状况非常了解，其网络服务SaaS化能力也很强。在网络安全领域，赛尔网络与盛邦安全的合作可谓优势互补，下一步将通过高校试点并逐步推广，以便全国高校都能够快速体验到网络安全治理带来的价值。

盛邦安全CEO权小文表示，教育行业是盛邦安全非常重视的一个市场。国内很多高校的学校经费有限，技术水平和IT管理水平都不高，因此即便是购买了Web安全治理平台也很难达到理想中的效果，而网络安全SaaS化是大势所趋，通过SaaS提供Web安全治理服务，不仅节省人力成本，而且还可以简化运维，更容易被高校老师所接受。他表示，盛邦安全非常重视与赛尔网络的合作，未来盛邦安全还将继续广纳贤才，增强技术力量，和赛尔网络一起打造更优质的网络安全治理平台。

赛尔网络副总经理王祖伟认为，与盛邦安全的合作是对赛尔网络重要服务能力的完善、补充和提升，非常重要。众所周知，高校信息化涵盖了校园建设的方方面面，如智慧教室、网络基础设施建设等等，因此高校信息化建设是一个长期的过程，需要秉持着“长线发展”的眼光，在这方面盛邦安全对教育行业的发展规划和赛尔网络一拍即合，他希望未来可以先在省内做好试点，让国内高校充分重视起来，然后真正了解高校的需求，利用契机真正撬动这个市场。最后他表示对双方的合作非常有信心，后续赛尔网络将利用现有营销优势，让Web安全治理平台得到更广泛的推广。

赛尔网络和盛邦安全对国内高校的网络安全治理工作的重视并非“杞人忧天”。虽然很多高校也部署了不少安全产品，如Web防火墙，但是由于高校信息化部门对网络安全的理解不够深刻，安全厂商提供的产品又不能足够匹配教育行业的特殊性，导致设备漏洞很多，更新不及时，校园网页面被篡改的现象屡有发生。更有甚者，高校里师生私自搭建服务器却没有采取防护措施，导致安全风险非常大，也让高校领导很难全面掌握网站资产情况，这一切都使得高校成为安全防护的薄弱环节。显然，这是危机，但同时也是机遇，赛尔网络和盛邦安全同样看到这一点。

盛邦安全副总经理金明丰对双方的合作还做了详细的介绍：赛尔网络目前正在力推高校网盾平台，高校网盾是一种部署于教育网内的共享式Web应用防火墙，即在CERNET省级骨干节点上建立Web实时防护系统，通过安全技术将高校需要实时防护的网站访问流量分流出来，对其进行清洗之后，再发送回该网站继续访问。而盛邦安全以BGP分流方式的实时防护试点，已经在河南省已经开展了Web安全治理平台的SaaS服务，对接二十多所高校提供Web安全治理、检测、运维服务，真正做到了引流全程高校无感知、零配置的运维防护。“高校的信息化负责人只需要在手机端安装一个APP，就可以实现一键断网，阻绝安全攻击。”他举例道。

值得一提的是，盛邦安全尤其重视网络安全SaaS服务，盛邦安全专门成立了专业的云安全运营公司，即北京盛邦赛云科技有限公司（简称：盛邦赛云），专注云安全运营服务，将盛邦安全多年的安全检测能力、安全防御能力转化为SaaS运营的云安全服务能力。截至目前为止，配合江苏电信建立了云安全防御平台，本次十九大期间保护了数百家重要政府单位。未来将配合赛尔网络共同发力教育行业，帮助高校用户快速应对网络安全挑战，享受到更便捷更高效的安全服务。