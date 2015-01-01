全面升级 | 建行与360企业安全共建“新一代”反欺诈解决方案

近日，中国建设银行与360企业安全达成合作协议。双方将在数据、算法、产品、生态四大方面携手创新，共建“新一代”反欺诈解决方案。

至顶网安全频道 03月05日 综合消息： 近日，中国建设银行与360企业安全达成合作协议。双方将在数据、算法、产品、生态四大方面携手创新，共建“新一代”反欺诈解决方案。

近年来，传统金融机构业务互联网化和新型互联网金融模式快速发展，与此同时，金融欺诈形势愈发严峻，网络犯罪“公司化、国际化、智能化、平台化、涉众化”趋势明显。

此次合作中，建行相关业务和技术部门将与360企业安全大数据金融团队组成虚拟团队。一方面，基于双方的大数据资源，运用目前业界前沿的人工智能算法，探索更多角度分析，使反欺诈的效果更为出色；另一方面，依托双方特色产品，建立协同防控机制，共建反欺诈生态圈，使用户的满意度更高。

“金融欺诈可以大致分为外部欺诈和内部欺诈。随着互联网的发展，外部欺诈呈现手段多样化趋势，相对有一定公开性，所以出现很多这类欺诈在电子银行和信用卡上，比如在非本人交易中，通过身份盗用、持卡人欺诈、第三人欺诈、商户欺诈、钓鱼、中间人和木马等手段来进行欺诈交易。内部欺诈的案件一直以来也不少，而且金额相当庞大。从形式上看，内外欺诈也会呈现出勾结形态。流行的解决方案，一类是云端查询服务类，另一类是本地化分析类。”360企业安全大数据金融团队负责人卢维清(小飞侠)表示，360企业安全将两者结合，主张全面反欺诈，我们的展望是覆盖金融多领域、多渠道、跨维度，通过大数据分析，将内外欺诈和操作风险统一到全面欺诈检测平台来做欺诈发现和处置。

360企业安全是”数据驱动安全”技术理念的缔造者，致力于用大数据的方法解决政企机数字化时代的安全问题，从聚焦网络安全开始，扩展到更多业务安全领域。利用公司的大数据、大数据平台和人工智能技术优势，以及丰富的网络安全和业务风险领域的实践经验，将检测高级威胁（APT）和大数据分析技术应用到业务反欺诈对抗领域里，以客户为中心，以业务框架为指导，解决真正客户需要解决的痛点。

据卢维清介绍，360企业安全大数据金融团队是360企业安全旗下专门面向金融行业提供大数据类技术和服务的团队，团队成员在人工智能、黑产对抗、反欺诈实战、数据分析、大数据开发与运营等方面均有长期积累，在快速发展的业务反欺诈领域，该团队非常重视反欺诈生态合作，与很多金融客户及生态合作伙伴在技术、数据、业务上都已经展开全面合作，协同创新，与建行的合作就是一个典型案例。



