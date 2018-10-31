齐向东：保密产业将成为信息产业的重要支柱

10月31日，由中国保密协会主办的“2018年保密技术交流大会暨产品博览会”在青岛国际博览中心召开，360企业安全集团董事长齐向东表示，过去保密产业更多集中在政务领域，大数据时代保密产业的外延迅速扩大，保密产业将会成为信息产业的重要支柱。

10月31日，由中国保密协会主办的“2018年保密技术交流大会暨产品博览会”在青岛国际博览中心召开，600余家企业和科研单位参加。360企业安全集团董事长齐向东表示，过去保密产业更多集中在政务领域，大数据时代保密产业的外延迅速扩大，保密产业将会成为信息产业的重要支柱，产业规模具备巨大的增长空间，为企业的发展创造了重要机遇。

保密工作是党和国家的重要工作，极端重要又极端复杂。党的十八大以来，党中央对保密工作作出了一系列重要指示，对保密科技创新和产业发展提出了明确要求，充分体现了对加强保密科技工作的高度重视和战略考量。

齐向东告诉记者，随着新技术的发展，云计算、大数据、物联网等技术在保密信息系统中得到广泛应用，也带来了新的安全威胁和风险，漏洞攻击防不胜防，APT等高级定向攻击常态化，仅仅依赖以隔离和加密为主要手段的防护体系无法应对大数据和云计算环境下的安全问题。

“大数据的安全问题还需要大数据以及人工智能技术来解决，大数据安全协同技术能对网络安全问题进行全景扫描、智能分析、精准定位和及时处置。”齐向东说，360企业安全集团同时具备互联网、大数据和网络安全三重基因，在利用大数据解决安全问题上具有得天独厚的优势，这次也带来了新一代基于大数据安全协同技术的保密安全防护与监管产品。

记者了解到，360企业安全集团此次参展的产品包括内网自监管平台、互联网信息检测平台、数据融合平台和威胁情报共享平台四大业务平台，以及新边界、泛终端、云计算和态势感知等安全防护产品。

据悉，本次展会旨在推动企业与用户、企业与企业、国内与国际之间进行保密技术交流合作，增强机关单位干部职工保密意识，普及公众信息安全保密防范常识，充分发挥保密科技发展政策引领作用、市场资源配置作用、企业创新主体作用，提高保密科技研发和产业发展水平。