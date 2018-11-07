不挖洞、不搞攻防对抗，360企业安全这支团队却是如雷贯“尔”

在360内部有这样一个团队，他们不挖洞，不搞攻防对抗，不做应急响应，不研究病毒样本，但却是很多安全产品中不可或缺的关键一部分。最近，这支团队再次获得国际知名奖项。

在360内部有这样一个团队，他们不挖洞，不搞攻防对抗，不做应急响应，不研究病毒样本，但却是很多安全产品中不可或缺的关键一部分。

如果我说出这些炙手可热的安全产品方案的名字，你大概就知道他们有多重要了。安全态势感知、威胁情报近几年来不断受到业界的追崇，原因之一就是它们将错综复杂的安全数据直观、形象地展现出来，并且可以对攻击进行定位、溯源，从而让威胁看得见、甚至预判。

所以，如何将一个个数据转换为人可看、可感知并且有逻辑的可视化界面就是这一支团队的主要工作，他们是360企业安全“雷尔”可视化平台部，他们其中有数据分析专家、布局算法专家、Web前端、大数据可视化等大咖，专注于数据可视化、可视分析、图形渲染、设计建模等技术领域。

最近，他们再次代表中国获得国际认可。国际可视化年会中的IEEE VAST Challenge是可视化与可视分析领域最重要、规模最大的竞赛，它从2006年举办至今，每年都有来自世界各地的高校、研究所与企业团队和个人参赛。

在今年（2018年10月21日-26日）于德国柏林举行的IEEE VIS数据可视化会议上，360企业安全与北大可视化联合组队获得2018 VAST MC3（Mini-Challenge 3）最高奖项，从2015年首次参与VAST比赛，360企业安全“雷尔”可视化平台部已连续4年获奖，并且是国内唯一连续四年获奖的队伍。这展示出360企业安全在安全大数据可视化领域的技术领先地位，代表了安全可视化的最高水平。

2016 VAST Challenge：360企业安全与北大可视化联合组队获得 Outstanding Comprehensive Solution Award





2018 VAST Challenge：360企业安全与北大可视化联合组队获得 MC3（Mini-Challenge 3）最高奖项

让冰冷的数据动起来

事实上，可视化与可视分析并不只是应用在安全领域，作为一项学科，VAST以其将人的智能与计算机超强处理能力有机融合的优势，成为数据分析和科学决策的重要方法和有效手段，越来越多的领域复杂问题迫切需要用可视化的方法来解决，例如交通、公共安全、智慧城市等领域。

可视化是连接人和机器的纽带，它让冰冷的数据动起来，通过图表、图形等交互的展示方式，将数据可视化，让人一眼“读懂”海量数据的含义。360雷尔可视化平台负责人黄鑫直接地解释道，“因为人类大脑对视觉信息的处理优于对文本的处理。”

简单地理解，360雷尔可视化平台做得就是对数据的解读，展现和探索的过程。

拿今年的VAST Challenge比赛来说，主办方设置了一个场景，家具厂Kasios被怀疑在生产过程中使用了挥发性有机溶剂Methylosmolene，可能是当地林鹨(一种鸟类)数量减少的罪魁祸首。参赛队伍获得了种类多样的非结构化数据——涉及60多万人的员工、超过1000万条电话记录、1400万邮件记录、12万条会议记录、76万条采购记录。事实上，其中还包括了大量的参赛人员非擅长分析的数据，例如鸟叫声等，这对参赛者是一个挑战，参加此次比赛的360企业安全数据可视化专家马奇说。

参赛队伍被要求根据所提供的海量数据，确认家具厂Kasios是否负有责任。所以，参赛队伍要做的是对数据进行筛选、可视分析、交互展示等，通过蛛丝马迹，一点点寻找出真相。

360企业安全“雷尔”可视化平台团队提交的VAST Challenge作品截图

最终，360企业安全与北大可视化联合组队的数据可视化专家，利用360自研多维分析产品进行定制的数据可视分析工具，经过200小时的分析，成功解答了挑战赛的题目。在共3道挑战题中，360企业安全与北大可视化联合组队获得比赛唯一的2018 VAST MC3（第3题）最高奖，实际上在其参与的第1题中，也以提名奖获得了优异成绩。

这虽然是主办方设计的一个题目，实际在现实中，数据可视化与分析已经发挥了巨大作用。

人脑+电脑分析复杂问题

据了解，“9•11”之后，斯坦福大学的几个教授以公开的海量信息为输入，利用计算机建立关于人物关系的网络，最后锁定了一堆疑似人物，并迅速将结果发布出去。结果CIA等部门大为震惊，因为教授们的结果与CIA花人力大量侦查和审讯的结果很近似。

尽管CIA、FBI等情报机构掌握着成千上万个数据库，包括财务数据、DNA样本、语音资料、录像片段以及世界各地的地图，但要在这些数据之间建立联系，却相当耗费时间。如何从浩如星海的数据中快速找出有价值的线索，提前掌握恐怖份子可能发动袭击的消息，对情报部门的技术水平有非常高的要求。

所以，结合统计、算法、可视，将人、机的各自强项进行有机融合，人脑+电脑能够洞悉数据背后的信息、知识与智慧。

360企业安全对可视技术的产品化和应用

基于对可视化与可视分析技术的积累，360企业安全也已经将其应用在诸多安全产品中。例如360天眼新一代威胁感知系统，360企业安全大数据威胁与分析事业部（天眼）总经理张卓表示，通过引入卓越的大数据可视化分析，天眼产品以人类大脑更易于理解的可视化形式，对海量安全数据进行互动展示，可以帮助安全分析人员快速识别潜在攻击和异常事件。

天眼系统可分析本地采集到的所有信息，并结合来自360威胁情报中心的可机读威胁情报，快速发现企业内部的高级威胁，从而提高了运营人员感知、分析和理解网络安全态势的能力。

此外，几年前，360企业安全利用可视化分析技术开发的伪基站追踪分析系统，在帮助有关部门打击伪基站行动中同样发挥了巨大作用。通过用户主动上报的垃圾短信，360企业安全构建起了基于海量垃圾短信样本的可视分析系统，系统中直观显示了伪基站时间活动规律、地点活动规律等，从而为有关部门打击伪基站提供有效方案。

现在，360企业安全“雷尔”可视化平台部也正在将可视分析技术应用在越来越多的产品和领域，例如智慧城市安全运营中心、动态3D城市地图等等。

当然，可视化技术并不仅是对数据的可视呈现那么简单。正如悉尼大学Peter Eades教授在ChinaVis 2018上所说，数据通过可视化函数（visualization function）转换为图片，图片又经过感知函数（perception function）被人类所理解，这一过程中，可视化函数是否对数据进行了准确无误的转换，人类是否准确理解了图片中的信息？这考验的是可视化与可视分析背后的技术实力。

黄鑫对自己团队的技术能力尤以自信，当然能够在IEEE VAST Challenge这项全球顶级竞赛中连续获奖也得到了印证。



总体来说，可视化技术会逐渐成为安全领域的核心竞争力，不论是安全运营、威胁情报、态势感知都必须具备“看得见”的基础能力，从而进行更有效更智能的分析。“360企业安全‘雷尔’可视化平台团队将继续关注并持续跟进可视化分析的前沿技术，促进学术界与工业界的交流产出更有价值的可视化产品。”黄鑫说。