2019工业互联网峰会举行 数据驱动工业安全引广泛关注

2月21日，由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟、中国通信学会联合主办的2019工业互联网峰会在北京隆重召开。

2月21日，由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟、中国通信学会联合主办的2019工业互联网峰会在北京隆重召开。

本次大会以“智能赋能 融通创新”为主题，吸引到诸多国内外专家、学者及各企业代表，围绕工业互联网市场环境、技术发展、行业应用以及安全保障等方面展开探讨。360企业安全集团作为安全厂商代表出席了本次大会，向业界全面展示了数据驱动的工业安全能力，引起了各与会领导与嘉宾的关注。

随着工业互联网技术的快速发展，工业在获得了巨大的发展动能的同时，也出现了大量的安全隐患。工业互联网由于其蕴含的巨大价值，成为了各路黑客眼中的“香饽饽”，甚至成为了国家之间网络对抗的重点攻击目标。

从全球范围内来看，自2015年以来，每年发生的大型工业网络安全事件数量都超过300起。2017年爆发的“WannaCry”感染了全球150个国家的30万台主机，雷诺、日产等汽车制造厂商被迫停产，多国能源、通信等重要行业遭受损失，我国教育、能源、通信领域也受到波及，台积电也因勒索病毒感染而造成多条产品线停工，给企业带来了巨大的经济损失。诸多安全事件无疑为业界敲响了工业互联网安全的警钟。

360企业安全集团副总裁左英男表示，为应对愈演愈烈的安全威胁，360企业安全集团实现了从工业内网的主机安全、边界防护到工业安全内外网监测，构建以协同联动与信息共享为驱动，以安全运营为核心，以安全服务为目标的多级联动的工业互联网安全监测服务平台及运营体系。

在展区，360企业安全集团展出了ISD-ISDC-IISP三级联动（厂区-集团-监管机构）、工业互联网安全大数据分析平台、工业魔镜等工业安全产品，并且模拟了真实的“Web渗透+工业软件远程控制+控制器漏洞”攻防场景，向外界展示了360企业安全集团的工业安全能力。

同时，360企业安全现场发布了360工业主机安全防护系统。该系统创新地采用“漏洞利用分析-流量解析对比-可疑攻击阻断”的超前防御模式和“入口-运行-扩散”三重关卡拦截模式，结合资产全自动发现、识别、登记，解决了过去工业主机“补丁打不了”、“漏洞防不了”、“资产查不了”的痛点，帮助工业企业及时发现工业主机威胁，拦截病毒、木马、恶意程序的攻击，满足工业环境的安全防护。

360企业安全集团作为国内网络安全领军企业，将联合社会各界群体，不断创新，研发出更加贴合企业业务安全产品和解决方案，打造安全的工业互联网生态，为工业互联网保驾护航。