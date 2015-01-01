齐向东：建设全新的网络安全体系迫在眉睫

360企业安全集团董事长齐向东在2017（第十六届）中国互联网大会上谈到了自己对网络安全行业新的思考。他认为，网络空间已成新型战场，网络战再也不是“神话”，未来网络攻击引发的社会混乱将成为常态，因此建设全新的网络安全体系迫在眉睫。

7月11日，为期三天的2017（第十六届）中国互联网大会在京开幕。360企业安全集团董事长齐向东在发表主题演讲时谈到了自己对网络安全行业新的思考。他认为，网络空间已成新型战场，网络战再也不是“神话”，未来网络攻击引发的社会混乱将成为常态，因此建设全新的网络安全体系迫在眉睫。

网络武器民用化将导致勒索成为最流行模式

齐向东在演讲中称，网络战“不费一枪一炮”，就能达到传统战争破坏政府、经济、社会正常秩序的系列目的，勒索病毒攻击就是这样的形式。

在刚刚过去的6月底，勒索病毒变种Petya卷土重来，距Wannacry事件仅过去了一个多月。齐向东总结说，经过对比分析，勒索病毒变种有传播速度更快、破坏性更强、以及目的性更复杂的趋势。

传播速度上，新病毒变种的传播速度达到了每10分钟感染5000余台电脑；破坏性上，大量基础设施遭到攻击，危害性极大；目的性上，“黑客”不再单纯地以盈利为目的，而是为了搞破坏，而带有国家背景的攻击极有可能隐藏在黑产面具的背后。

齐向东认为，以“永恒之蓝”勒索病毒为标志，网络攻击已经从过去的“弱感知”变成了“强感知”，大部分人从“围观者”被迫成为了“受害者”。同时，“网络武器民用化”的趋势将导致勒索成为未来最流行的模式。

“以前网络攻击的目的是破坏，但在大数据时代，用网络漏洞进行勒索不仅能快速地破坏企业和机构的基础设施，还能实现盈利。”齐向东说。

安全行业将演变为人才密集型的服务行业

面对越来越复杂的网络攻击，传统的安全防护思路和技术已经失效，建设全新的网络安全体系迫在眉睫。

齐向东表示，在建设全新的网络安全体系时，人的作用会越来越大，安全行业将演变为人才密集型的服务行业。原来用硬件设备和软件构成的、以防护为主的安全体系已经不适用了，取而代之的将是防护系统与安全人员应急处置相结合的新体系。

除了强调人的作用，齐向东认为，网络安全态势感知与应急响应是网络安全系统的核心。勒索病毒事件充分证明，安全应急响应的速度和质量，对保障网络安全至关重要，而态势感知系统能够自动感知预警，为应急响应提供保证。

此外，终端、网络、服务器三方联动的防护体系是应急响应结果的关键。齐向东说，360对100余家机构抽样统计表明，即便是大型的机构，建设了终端管控体系，也存在明显的安全死角，导致应急措施无法有效执行。如果能组成三方联动的防护体系最好，如果不能，至少三条线分别能自动响应，比如在云端“一键执行”统一安全策略，这能为响应赢得宝贵时间。

我国网络安全建设的投入与美国相差15倍

齐向东认为，一直以来，我国在网络建设上存在着重业务应用、轻网络安全的现象。目前，我国网络安全建设的投入与美国相差15倍，应尽快补齐。

“我国网络安全投资占整体信息化建设经费的比例不足1%，与美国的15%、欧洲的10%相比存在巨大差距。”齐向东说。

360的抽样统计数据显示，超过一半的单位在一年内未对系统进行安全评估，这种安全工作的缺失导致了勒索病毒的爆发。齐向东表示，政府和企业机构有必要改变网络安全防护观念，与专业化的网络安全公司合作建立新型的安全体系。

记者了解到，在2016首届国际反病毒大会上，齐向东就曾做过预测，勒索病毒将泛滥成灾，这个预警在今天成为了事实。在演讲最后，齐向东表示，“以后类似的网络攻击还会不断进化，不仅发生频率更高，破坏性也会更大，我们每个人都无法独善其身。360将不断提高自身技术水平，和政府、各大行业机构协同联动，让网络安全更有保障。”