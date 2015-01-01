360企业安全与中盈优创达成战略合作

360企业安全集团与中盈优创资讯科技有限公司正式签署战略合作协议， 双方将在安全态势感知、威胁情报分析、云安全、大数据安全、众测服务与安全服务等重点领域展开全面合作。

至顶网安全频道 07月28日 综合消息： 360企业安全集团（以下简称：360企业安全）与中盈优创资讯科技有限公司（以下简称：中盈优创）正式签署战略合作协议， 双方将在安全态势感知、威胁情报分析、云安全、大数据安全、众测服务与安全服务等重点领域展开全面合作，打造面向通信领域的创新安全解决方案，助力电信行业提升安全运营水平。

360企业安全集团总裁吴云坤(左)、中盈优创总裁刘钧(右)出席签约仪式

中盈优创是工信部认证的计算机信息系统集成一级资质和通信信息网络系统集成甲级资质企业。依托在电信行业的技术和经验积累，紧跟国际通讯及IT产业的发展步伐，坚持以领先的技术驱动业务创新，以业务创新推进市场拓展，近年来在安全领域积极打造拥有核心技术和独立知识产权的安全产品，向行业客户提供优质的产品和服务。

360是中国最大的网络安全公司，也是在全球范围内用户数最多的互联网安全企业，拥有14亿的PC和手机用户。360企业安全集团承接了所有面对军队、政府、企业等机构用户提供服务的业务，覆盖国家、政府、企业安全需要的从云端到终端、从业务到数据、从事前到事后的全方位、全系列安全产品和服务。

360企业安全集团以数据驱动安全的创新安全理念，以及丰富的安全大数据积累和创新大数据技术，打造出全面的企业安全解决方案，赢得上百万的政企用户，成立仅仅两年时间就跻身国内企业安全领域的第一阵营。

360企业安全集团总裁吴云坤表示，“此次双方的合作是基于中盈优创在电信行业安全领域的成熟行业应用和经验, 以及360企业安全业界领先的技术和服务.未来，双方将不断开展更深层次、更广范围的合作，发挥彼此在不同行业和安全领域的专长，共同为客户提供完备的安全解决方案与服务。”

中盈优创总裁刘钧表示，“将以此次合作为契机，增强双方的战略互信，深化彼此的合作，以更加积极的心态、更加开放的平台、更加高效的合作携手共进，为电信行业客户提供可视化、智能化、一体化的安全解决方案，解决客户切身面临的实际问题。”



