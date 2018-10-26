Fortinet 再度评为Gartner 企业防火墙魔力象限领导者

全球网络安全架构与解决方案提供商Fortinet公司再次被Gartner 评为2018年企业防火墙魔力象限领导者。

全球网络安全架构与解决方案提供商Fortinet公司再次被Gartner 评为2018年企业防火墙魔力象限领导者。

企业防火墙象限的领导者

作为Fortinet安全架构的基础，FortiGate企业防火墙是唯一能够提供对分支机构、园区、数据中心、内部OA网和多云环境等不同规模部署的灵活性以及自动化的安全解决方案。

Fortinet认为，传统的网络安全概念已经落后于如今数字化进程下的企业业务发展发展能力以及攻击面不断扩大的防御需求；主张现代安全应基于业务全局保障与缩小受攻击面，即保持网络的全局可视化及操作的便捷性，允许企业在整个分布式网络中部署有机统一的集成解决方案，包括移动用户和设备，分支机构，中心园区，数据中心，内网以及多云生态系统环境。

我们相信这些努力在最新的Gartner2018企业防火墙魔力象限报告中再次得到了认可。

超过千个用户、近500个五星评价的产品

Fortinet的16个不同行业的企业防火墙客户也提供了近千个产品评论，其中近500个是Gartner Peer Insights中的完美五星评价 - 几乎是后两个供应商的两倍。 这种前所未有的热情的客户支持也使Fortinet获得2018年Gartner 企业网络防火墙Peer Insights客户选择奖，我们倍感自豪，因为这些评价均来自负责保障企业安全稳定运行人员的自发行为。

Fortinet的愿景执行力

Fortinet通过网络安全的全局考量，允许企业在整个分布式网络中部署有机统一的集成解决方案。 Fortinet的FortiGate企业防火墙是Fortinet安全架构的核心，旨在统一和自动化多层威胁响应，同时提供卓越的下一代防火墙（NGFW）功能。

FortiGate提供面向未来的产品，包括业界最高的SSL性能并支持行业合规的云访问安全。 Fortinet也是唯一能够无缝跨越所有其他重要企业用户部署场景的供应商之一，如SD-WAN，内网分段，智能制造工厂安全，安全Web网关，高级威胁防护和NOC / SOC部署。

Fortinet的通用安全操作系统FortiOS是集成式安全架构解决方案的关键，它提供了对各种解决方案的无缝集成与操控的便捷。 Fortinet还开发了业界性能最高的专用安全处理器（ASIC SPU），将先进的沙盒功能集成到NGFW解决方案中；设计了安全架构连接器（Fabric Connector），可通过丰富的API自动与第三方安全解决方案深度集成；Fortinet构建了全球最大的威胁情报基础架构，利用先进的人工智能技术提供安全的实时响应。

这种创新组合使企业IT团队能够集中管理多安全组件，并让这些安全组件智能联动，应用和分享威胁情报，识别已知和未知的漏洞和威胁。让分布式网络架构、传统核心网络和数据中心与多云环境都能够构建成统一的网络安全生态系统。

访问与查看Gartner 2018年企业防火墙魔力象限报告：

https://www.fortinet.com/solutions/gartner-enterprise-firewalls-mq.html